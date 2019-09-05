Ohio'daki Delaware County Mahkemesi'ne sunulan dosyaya göre, olay tarihinde hepsi 14 yaşında olan öğrenciler, yıl sonu etkinlikleri kapsamında düzenlenen bir yemek yarışması sırasında öğretmenleri için hazırladıkları krep ve tavuk yemeklerini pisletme planları yaptı.

Yemeklerin hazırlanması esnasında öğrencilerden biri, kendi menisini krepin içine dökerek öğretmenlerden birine servis etti.

Aynı etkinlikte en az iki öğrencinin, barbekü sosuna idrarını karıştırarak tavuğun yanında tabağa koyduğu, bu tabağı sundukları öğretmenin de tavuğu barbekü sosuna batırarak yediği belirtildi.

Skandal olayın, 'şaka amaçlı' suçun işlendiği sırada çekilmiş videolar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra gün yüzüne çıktığı kaydedildi. Öğrenciler hakkında 'öğretmene karşı ağır suç işleme' suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 16 Eylül'de görülecek.

ABD'de 7 öğrenci, öğretmenlerinin yiyeceğine idrar ve meni koydukları için mahkemelik oldu https://t.co/l4bkLLH9rj pic.twitter.com/SmGJLVo6JV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 5, 2019

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