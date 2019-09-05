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    Uluslararası bir skandalın ortasında kaldıktan sonra adı 'Grace 1'den 'Adrian Darya 1'e çevrilen İran’a ait petrol tankeri

    ABD Dışişleri Bakanlığı teyit etti: İran tankerini teslim etmesi için kaptana milyonlarca dolar teklif etmişler

    © AFP 2019 / JOHNNY BUGEJA
    ABD
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    İngiltere ile İran arasındaki tanker krizinin merkezindeki İran petrol tankerinin kaptanına gemiye el koymalarına izin vermesine karşılık milyonlarca dolar ödeme teklif edildiğine dair haber, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından teyit edildi. 

    İran Devrim Muhafızları
    © AP Photo / Ebrahim Noroozi
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    ABD'nin talebiyle İngiltere'ye bağlı Cebelitarık'ın temmuz ayında gasp edip ağustosta serbest bıraktığı, ancak ABD Adalet Bakanlığı'nın 'el koyma' kararı çıkarıp peşine düştüğü eski adıyla Grace 1, yeni adıyla Adrian Darya 1 tankeriyle ilgili bu kez Washington'ın kaptana milyonlarca dolar ödemeyi teklif ettiği haberi patlak verdi.

    Çarşamba günü Financial Times gazetesinde yayımlanan haberle ilgili AFP'nin soru yönelttiği ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sözcülerinden biri "Çok sayıda gemicilik şirketi ve gemi kaptanına ulaşmak için geniş çaplı faaliyet yürüttük" dedi.

    Trump yönetimi dün de 'İran'ın petrol ihracatında kullandığı gemicilik ağına' yeni yaptırımlar açıklarken bu ağı sekteye uğratmak için yardımda bulunacaklara 15 milyon dolar ödül koyduğunu duyurdu.

    ABD geçen cuma Adrian Darya 1'i kara listeye alırken, Hazine Bakanlığı tankerin 'İran Devrim Muhafızlarına gelir amacıyla 2.1 milyon varil İran ham petrolünün taşınmasında kullanıldığına' dair açıklama yapmıştı. Devrim Muhafızları, Başkan Donald Trump tarafından ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine alınmış durumda.

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    ÖNCE KAPTANA E-POSTA ATTILAR

    Financial Times gazetesine göre ABD'nin İran Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başdanışmanı sıfatlarını taşıyan Brian Hook önce Adrian Darya 1'in Hindistanlı kaptanı Akhilesh Kumar'a e-postalar gönderdi. 

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    Kaptana "Size iyi haberlerim var" diye seslenen Hook, tankeri ABD'li yetkililerin el koyabileceği bir yete götürmesi halinde Trump yönetiminin kendisine milyonlarca dolar ödeyeceğini belirtti.

    İngiltere'nin Devrim Muhafızları Ordusu tarafından alıkonulan Steno Impero adlı petrol tankeri
    © REUTERS /
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    Kaptanın sahtekarlık olduğunu sanmaması için e-postalara ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir telefon numarasına da yer verildi. 

    Hook, haber teyiti isteyen gazeteye, "ABD Dışişleri yasadışı petrol ihracatını engellemek ve men etmek için denizcilik dünyasıyla çok yakın şekilde çalışıyor" dedi.

    E-POSTALARI DİKKATE ALMAYAN KAPTANA YAPTIRIM 

    Kumar'ın e-postaları dikkate almamasının ardından ABD tankeri kara liste, kaptanı da yaptırım kapsamına aldı. 

    ZARİF: KORSANLIĞI BECEREMEDİLER, ŞANTAJA BAŞVURDULAR

    Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif
    © Sputnik / İlya Pitalev
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    İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, haber karşısında, Twitter'dan şu tepkiyi gösterdi:

    "Korsanlığı beceremeyen ABD şimdi de şantaja başvuruyor: Bize İran petrolünü getirirsen milyonlarca dolar alırsın ya da yaptırıma uğrarsın. Birkaç hafta önce aldığım Beyaz Saray davetine çok benziyor. Giderek bir kalıp halini alıyor. #İkinciSınıfGangsterler"

    Etiketler:
    Cevad Zarif, Devrim Muhafızları, Donald Trump, Brian Hook, ABD Dışişleri Bakanlığı, Financial Times, kaptan, tanker, Adrian Darya 1, İran, ABD
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