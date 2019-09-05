Trump yönetiminden Ruhani'ye 'Gel, 25 Eylül'de görüşelim' teklifi

Japon haber ajansı Kyodo, Washington'ın Tahran'a eylül sonundaki BM Genel Kurulu'nda Trump ile Ruhani arasında görüşme ayarlanması teklifinde bulunduğunu duyurdu. Tahran'ın teklifi kabul etmesi halinde görüşme 25 Eylül'de gerçekleşebilir.

Bir yandan Tahran'la nükleer anlaşmadan çıkıp en ağır yaptırımları uygulayan ve Basra Körfezi'nde savaş rüzgarları estiren ABD Başkanı Donald Trump diğer yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğinden söz ederken, perde arkasındaki gelişmelere dair iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Fransa gibi Tahran-Washington arasında arabuluculuk yapan Japonya'da Kyodo haber ajansı, Washington'ın Tahran'a eylül sonundaki BM Genel Kurulu'nda Trump ile Ruhani arasında görüşme ayarlanması teklifinde bulunduğunu duyurdu.

Kyodo'ya göre olası Ruhani-Trump görüşmesi 25 Eylül'de gerçekleşebilir.

Haberde, Tahran'ın teklifi kabul etmesi halinde, bunun, 1979 İran İslam Devrimi'nden beri iki devletin başkanları arasında ilk görüşme olacağına dikkat çekti.

Tahran'ın Washington'la görüşmek için yaptırımların kaldırılması gibi şartlar öne sürmesini kaale almayan Trump, önceki açıklamalarında, Ruhani ile BM Genel Kurulu'nda biraraya gelebileceğini dile getirmişti.

ABD Başkanı, Ruhani ile görüşmeleri halinde sorunları 24 saatte çözebileceklerini iddia etmişti.