Trump yönetiminden Ruhani'ye 'Gel, 25 Eylül'de görüşelim' teklifi

Fransa gibi Tahran-Washington arasında arabuluculuk yapan Japonya'da Kyodo haber ajansı, Washington'ın Tahran'a eylül sonundaki BM Genel Kurulu'nda Trump ile Ruhani arasında görüşme ayarlanması teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Haberde, Tahran'ın teklifi kabul etmesi halinde, bunun, 1979 İran İslam Devrimi'nden beri iki devletin başkanları arasında ilk görüşme olacağına dikkat çekti.
Tahran'ın Washington'la görüşmek için yaptırımların kaldırılması gibi şartlar öne sürmesini kaale almayan Trump, önceki açıklamalarında, Ruhani ile BM Genel Kurulu'nda biraraya gelebileceğini dile getirmişti.
ABD Başkanı, Ruhani ile görüşmeleri halinde sorunları 24 saatte çözebileceklerini iddia etmişti.
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