Kayıt
17:52 05 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Papa Francis, 15 Eylül'de Palermo'da gençlerle buluşması sırasında neşeli pozlar verdi.

    Papa'dan darbe girişimi iddiasına yanıt: Amerikalıların saldırısına uğramak bir onurdur

    © REUTERS / Tony Gentile
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Francis, 'Amerika Papa'yı nasıl değiştirmek istiyor' isimli kitaptaki ABD'deki Katolik Kilisesi'nin kendisine yönelik muhalefeti ve darbe girişimi iddiaları için 'Amerikalıların saldırısına uğramak bir onurdur' dedi.

    Seleflerinden çok farklı bir Papa portresi çizen Francis, Mozambik'e uçarken gazetecilerle sohbet etti. 

    Papa Francis
    © REUTERS / Max Rossi
    Başpiskopostan Papa'ya 'cinsel istismara göz yumduğu gerekçesiyle' istifa çağrısı

    Sohbette ABD'deki Katolik Kilisesi'nin kendisine yönelik muhalefeti ve darbe girişimine ilişkin 'Amerika Papa'yı nasıl değiştirmek istiyor' isimli kitap gündeme geldi.

    Kitabın yazarı olan Fransız Katolik gazetesi La Croix'dan Nicolas Seneze de uçaktaydı ve bir nüshayı Papa'ya hediye etti. 

    Daha önce kitabın içeriğine göz gezdirdiğini belirten Papa Francis, "Amerikalıların saldırısına uğramak benim için onurdur" diyerek ekledi:

    "Bu kitap bir bomba." 

    Francis'in sözlerinin yarattığı yankı üzerine Papalık Sözcüsü Matteo Bruni açıklama yapmak zorunda kaldı. 

    Papa Francis, Dublin'den Roma'ya dönerken uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
    © REUTERS / Gregorio Borgia
    Papa, cinsel istismara göz yumduğu suçlamasına yanıt vermeyeceğini açıkladı

    Bruni, Papa'nın 'hele de yetkin düşünürler ya da önemli uluslardan geliyorsa eleştiriyi her zaman onur kabul ettiği' izahatını getirdi. 

    'Amerika Papa'yı nasıl değiştirmek istiyor' isimli kitapta, Vatikan'ın eski ABD Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Viganò'nun çocuklara cinsel istismar skandalını ört bas etmeye çalıştığı gerekçesiyle Francis'i Papalık görevinden istifaya çağıran açık mektubunun, aslında bir darbe girişimi olduğu iddia ediliyor. Darbe girişiminin Katolik TV ağı EWTN ve koyu muhafazakar haber sitesi Canadian LifeSiteNews tarafından desteklendiği ileri sürülüyor.

    Kitaba göre darbe girişiminin başarısız olmasının ardından, muhafazakarlar, Vatikan'da Francis'in politikalarını devam ettirecek yeni bir papa seçilmesini engellemek için lobi yürütmekle meşgul.

    Papa Francis
    © REUTERS / Luca Zennaro
    Papa: Eşcinselleri ve trans bireyleri kabul etmeliyiz, İsa da böyle yapardı

    Başpiskopos Carlo Maria Viganò ise 2013 yılında Papa seçildiğinde Francis'i eski Kardinal Theodore McCarrick'in çocuklara cinsel tacizde bulunduğuna dair uyardığı iddiasında. Viganò, buna rağmen Francis'in McCarrick'i yeniden göreve atadığını söylüyor. 

    'Bomba kitabın' yazarı Nicolas Séneze'e göre, ABD'deki Katolik Kilisesi'nin ilk Cizvit ve Güney Amerikalı Papa'dan duyduğu rahatsızlık Francis'in 'neo-liberal Amerikan kapitalizmini' ve 'ölüm cezasını' eleştirmesinden ve eşcinselliği kınamamasından kaynaklanıyor.

    Etiketler:
    Darbe girişimi, Papa Francis, Vatikan, Katolik Kilisesi, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    4. Kanada Fotoğrafta: Kanada'dan dağ manzarası
    Vahşi doğa gezileri için en gözde ülkeler
    Karikatür
    Pentagon, Meksika duvarı için 127 programını rafa kaldırıyor
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet