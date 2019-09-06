ABD’den vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı: Güneydoğu illerine gitmeyin, ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltı’ var

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bu gece yapılan uyarıda, vatandaşlarının, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine seyahat etmemesi istendi. Uyarıya gerekçe olarak ise ‘terörizm’ ve güvenlik güçlerinin ‘keyfi gözaltıları’ gösterildi.

Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırındaki bölgelerinin ‘terörizm’ dolayısıyla riskli olduğu belirtilen uyarıda, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerine de gidilmemesi istendi.

#Turkey -Level 2: Exercise increased caution. Do not travel to areas near Syrian and Iraqi borders due to terrorism. Reconsider travel to Batman, Bingol, Bitlis, Diyarbakir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kilis, Mardin, Sanliurfa, Siirt, Sirnak, Tunceli, Van. https://t.co/xu4gJcUtvA pic.twitter.com/s0d3NLcFVd — Travel - State Dept (@TravelGov) September 5, 2019

Diken'in haberine göre uyarıda, söz konusu bölgelerde ‘terörist grupların’ saldırılarını sürdürdüğüne ve turistik bölgeler ile seyahat ve alışveriş merkezleri, yerel hükümet binaları, oteller, kulüpler, lokantalar, ibaret yerleri, parklar, sportif ve kültürel faaliyetler, eğitim binaları, havaalanları ve diğer kamuya açık yerleri hedef aldığına dikkat çekildi.

Uyarının sonraki bölümünde ise ‘keyfi gözaltılara’ da dikkat çekilerek, 'bölgedeki güvenlik güçlerinin, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu onbinlerce kişiyi, yetersiz veya gizli bilgilere dayanarak, genellikle de siyasi maksatlarla terör örgütleriyle ilişkili olarak göstererek gözaltına aldığı' bildirildi. Ayrıca ABD vatandaşlarının 'seyahat yasaklarıyla karşı karşıya kaldıkları ve özellikle sosyal medyada Türk hükümetini eleştiren paylaşımlarda bulunanların da tutuklanabileceklerine' dikkat çekildi.