‘Trump, Rusya’yı caydırma parasını Meksika duvarına aktardı’

Schumer’in yazılı açıklamasında, “Başkan Trump, eyalet ekonomilerinden ve ülke geneli yerel ekonomiden çaldığı paralara ek olarak Avrupa Savunma Girişimi’nden 771 milyon dolar aldı. Ordu komutanlarımızın talebi üzerine başlatılan bu program, Rusya’nın Avrupa’daki saldırganlığına zamanında tepki verebilecek şekilde planlandı” dendi.

Trump’ın, Ukrayna’ya askeri yardım konusunda çok yavaş davrandığını hatırlatan senatör, ABD liderinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, iki kez “NATO’yu ve transatlantik ilişkileri bozmaya” yardımcı olmakla suçladı.

Schumer, “Başkan Trump bir kez daha Vladimir Putin’i, Amerikan halkı ve müttefiklerinin güvenliğinin üzerinde tuttu. Sadık Avrupalı müttefiklerimizi Rus saldırganlığına karşı güçlendirmek için kullanılan finansmanı sadece başkanın kendini övme gibi politik projeyi ilerletmek için kısmak çok ayıp, yanlış, ulusal güvenliğimizi zayıflatıyor” ifadelerini kullandı.

“Mevcut başkanın son iki haftada ABD düşmanı Vladimir Putin’e iki zafer kazandırması can sıkıyor ve öfkelendiriyor” diyen Demokrat senatör, bir kez daha Rusya’yı ABD’deki seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Schumer, Kongre’nin, Trump’ın harcamalar üzerindeki kontrolü “gasp etmesine” tahammül etmeyeceğini de sözlerine ekledi.