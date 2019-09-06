Dunford: Rusya, ABD'nin uzay potansiyeli için gerçek bir tehdit oluşturuyor

ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Rusya'nın ABD'nin uzay potansiyeli için gerçek bir tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

ABD Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Dunford, "1990 yılında uzaya araçlarımızı konuşlandırdığımızda, orada rakipsiz olacağımızı düşünmüştük. Ancak şu anda Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran bu alanda ABD'nin rakipleri durumunda" dedi.

ABD'nin uzayda konuşlu araçları için gerçek bir tehdit söz konusu olduğunu kaydeden Dunford, "Bundan dolayı uzaya bağlı ve doğrudan uzayla ilişkili ticari ve askeri çıkarlarımız için de bir tehdit söz konusu" ifadelerini kullandı.

Geçen hafta Uzay Kuvvet Komutanlığı'nın kurulduğunu açıklayan Trump'ın "ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı, Washington'un bir sonraki savaş alanı olan uzaydaki hayati çıkarlarını koruyacak" açıklamasıyla uzayın ABD'nin gelecekteki savaş alanı olacağını belirtmişti.

Trump'ın 'uzay savaşı' açıklamasını değerlendiren Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitry Rogozin, uzayın militarizasyonunun kaçınılmaz olduğunu söyleyerek "Rusya da bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor" demişti.