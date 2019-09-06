ABD'li vekilden 'göçmenlere tuvalet suyu içiriliyor' tartışmalarına cevap: Oradan bir yudum aldım, oldukça iyiydi

Demokrat Parti’nin ilerici Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez'in bir gözaltı merkezini ziyaret etmesinin ardından göçmenlerin “tuvalet suyu içmeye mecbur bırakıldığını” söylemesiyle başlayan tartışmaya ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyesi Steve King'den yanıt geldi. Gözaltı merkezindeki tuvaletin lavabosundan su içerken video paylaşan King'in "Oradan bir yudum aldım. Ve aslında oldukça iyiydi" demesi tepkilere neden oldu.

ABD'de Trump yönetiminin sert göçmen yasaları tartışılmaya devam edilirken, Temmuz ayında siyasetin yükselen yıldızlarından biri olarak görülen Demokrat Kongre üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, Teksas'taki Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi’ne (CBP) bağlı bir gözaltı merkezini ziyaretinin ardından “Yetkililer kadınları hiç su bulunmayan hücrelerde tutuyor ve onlara tuvalet suyunu içmelerini söylüyor. Bu bir de Kongre üyesinin gözünün önünde sergiledikleri İYİ hal” ifadelerini kullanmıştı.

Cortez'in bu açıklamalarının ardından Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında çıkan hararetli tartışmaları Temsilciler Meclisi'nde Iowa'yı temsil eden Cumhuriyetçi vekil King daha da körükledi.

Just left the 1st CBP facility.



I see why CBP officers were being so physically &sexually threatening towards me.



Officers were keeping women in cells w/ no water & had told them to drink out of the toilets.



This was them on their GOOD behavior in front of members of Congress. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) July 1, 2019

Daha önce yaptığı açıklamaları 'ırkçı' olarak görülen ve Amerikan kamuoyunda eleştirilerin hedefinde olan King, ziyaret ettiği bir gözaltı merkezinin tuvaletinin üzerinde yer alan lavabodaki çeşmeden su içerken çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Hello Maura: Thank you for covering my town hall, attended by 103 people, in Eagle Grove today. I hope you will include this video in NBC’s coverage. No way was @AOC objectively honest in her #FakeNews spin about the border. Click bait for Snowflakes! https://t.co/2mWRoxv1uW pic.twitter.com/B0kD3N5Vmj — Steve King (@SteveKingIA) September 4, 2019

'KLOZETTEN DEĞİL LAVABODAN İÇİYORLAR'

Videoyu paylaştıktan birkaç gün sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan King, "Oradan bir yudum aldım. Ve aslında oldukça iyiydi" yorumunu yaptı.

King ayrıca, Cortez'in eleştirilerine de gönderme yaptı. Göçmenlerin klozetten değil, klozetin üzerinde yer alan metal lavabolu çeşmeden su içtiklerini ve bunun zaten içme suyu olduğunu belirten King, Cortez'in 'dil bariyerine takıldığını' ve olayın sanki göçmenler tuvalet suyu içiyormuş gibi anlaşıldığını söyledi.

Rep. Steve King says that he drank from the toilet-fountain hybrid at migrant detention facility, and the water was "actually pretty good." https://t.co/T2ix0aTV8M pic.twitter.com/5AjodK7v7U — NBC News (@NBCNews) September 4, 2019

'GÖÇMENLERE HAYVAN MUAMELESİ YAPILDIĞI BİR KÜLTÜR'

Cortez, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada 'tuvalet suyu' olayının yanı sıra yetkililerin kendisine “fiziksel ve cinsel tehditler savurduğunu” söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

"İçinde kadınların bulunduğu bir hücreye zorla girdikten sonra onlarla konuşmaya başladım. İçlerinden biri, yetkililerden gördükleri muameleyi “psikolojik harp” diye tanımladı. Sebepsiz yere tuhaf zamanlarda uyandırıldıklarını, “fahişe” gibi ifadelerle çağrıldıklarını söyledi. Biri bana bunların “fon eksiğiyle” ne ilgisi olduğunu açıklayabilir mi? Bugüne dek yaşananlar korkutucu. Sorunun korkunçluğunu hafife alıyoruz. Göçmenlere hayvan muamelesi yapıldığı insandışılaştırıcı sistematik bir gaddarlık kültüründen bahsediyoruz."

'TECAVÜZ VE ENSEST OLMASAYDI BUGÜNKÜ NÜFUS KALIR MIYDI?'

​King'in geçen ay da Iowa'da yaptığı bir konuşmada, "Ya aile ağacımızda geriye doğru gitsek ve tecavüz ve ensest ilişkinin ürünü olan kişileri çıkarabilsek? Bunu yapsak geriye dünyanın (mevcut) nüfusu kalır mıydı?" şeklindeki sözleri tartışmalara neden olmuştu.

Demokratlar kadar Cumhuriyetçilerden de tepki toplayan açıklama, birçok siyasetçi tarafından da kınanmış ve sosyal medyada King'in istifa etmesi gerektiği yorumları yağmıştı.

King, daha önce de "ırkçı" paylaşımlarda bulunmuş, çok tartışılan bir paylaşımında ise ABD haritasındaki mavi ve kırmızı (kırmızı Cumhuriyetçileri, mavi Demokratları temsil ediyor) eyaletleri birbiriyle kavga ederken gösteren bir paylaşımda bulunmuştu.

Ülkede bir iç savaşı teşvik eden çağrıda bulunan King, "Merak ediyorum kim kazanacak?" şeklinde yorum yapmıştı.