Pamela Anderson'dan 'Susamam' paylaşımı: ABD'li sanatçıları ilham almaya davet ediyorum

Anderson yaptığı paylaşımda, "Sanatçılar dünyayı değiştirebilir. Sanatçılar özgürlük savaşçılarıdır. Bütün genç ABD'li sanatçıları ilham almaya ve korkusuzca konuşmaya çağırıyorum. Şimdi size ihtiyacımız var" yazdı ve ardından, "Tarih bütün siyasi mahallelerin yozlaşma ve gücü kötüye kullanmaya açık olduğunu gösteriyor. Medyanın doğruluğu herkes için olmalı ve herkes tarafından korunmalı" ifadelerini içeren ikinci bir paylaşım yaptı.

Artists can change the world -

artists

are #freedomfighters I encourage young American artists to be inspired -

and speak up without fear.

We need you now 💪 — Pamela Anderson (@pamfoundation) September 7, 2019

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