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11:28 09 Eylül 2019
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    ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweet’lerin, basının saldırılarına karşı tek savunma şekli olduğunu belirtti.

    Trump'ın tweet'lerinin piyasaya etkisi araştırıldı: Paylaşım yaptıkça fiyat dinamikleri yükseliyor

    © AP Photo /
    ABD
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    JP Morgan analistleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter paylaşımlarının piyasaya etkisini ölçmek için bir endeks oluşturdu.

    Donald Trump-Mike Pompeo
    © REUTERS / Leah Millis
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    JPMorgan Chase analistleri tarafından yapılan araştırmada, ABD Başkanı Donald Trump'un Twitter etkinliğinin piyasada hareketlerine etkisi araştırıldı.

    Analistlerin 'Volfefe Endeksi' adını verdikleri bu çalışma, Trump'ın 2017 yılında yaptığı bir Twitter paylaşımında kullandığı ve anlamı çözülemeyen 'covfefe' sözcüğünden türetildi. 

    Oluşturulan endekse göre, 2016 yılında seçildiğinden bu yana günde ortalama 10 Twitter paylaşımı yapan Trump'ın 2017 yılında göreve başladığından bu yana da attığı tweetlerin sayısı 10 bine ulaştı.

    Buna göre, 2017 yılında görev başladıktan sonra bir süreliğine günde ortalama beş tweet düzeyine düşen Trump'ın Twitter etkinlikleri, 2018 sonlarından sonra yeniden tırmanışa geçti ve son dört yılın en yüksek düzeylerine yükseldi.

    Analistler de, Trump'ın yaptığı her Twitter paylaşımının ardından Hazine getirisi verilerini incelediler.

    Araştırmaya önderlik eden Josh Younger ve Munier Salem ise, konuyla ilgili yayınladıkları açıklamada "Ticaret ve para politikası, yürütme organı için temel odaklardan biri haline geldi ve gündelik duygulardan resmi politik eğilimlere kadar her şey, dikkatlice incelenen bu sosyal medya platformu aracılığıyla dünya çapında ve gerçek zamanlı olarak yayıldı. Bunun karşılığında ise, tek hisse senetlerinden makro kalemlere kadar geniş bir varlık yelpazesinin fiyat dinamikleri, ABD Başkanı tarafından yapılan paylaşımlar sonucunda giderek yükseldi" ifadelerine yer verildi.

    ABD Başkanı Donald Trump, attığı tweet’lerin, basının saldırılarına karşı tek savunma şekli olduğunu belirtti.
    © AP Photo /
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    Trump'ın paylaşımlarının piyasaya etkilerini araştıran bir başka kurum olan  Bank of America Merrill Lynch ise, geçen hafta ABD başkanının paylaşımlarının ortalama olarak 9 baz puanlık negatif getiri eğilimine yol açtığını belirten bir açıklama yayınladı. Trump'ın daha az paylaşım yaptığı günlerde ise bu oran 5 temel puan oranında seyrettiği belirtildi.

    Uzmanlar ayrıca, Trump'ın başkanlığı kazandığı 2016 yılından bu yana S&P 500 Endeksi'nin yüzde 35'in üzerinde seyrettiğini açıkladı.

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