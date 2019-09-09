ABD'den tahliye bekleyen Dorian mağdurlarına vize şartı: En az 130 kişi gemiden indirildi

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası'ndan kurtulmak için tahliye bekleyenlere "ABD vizesi olmayanlar gemiden insin" anonsu yapıldığı görüldü.

ABD'yi vuran ve Bahamalar'da 43 kişinin ölümü ile sonuçlanan Dorian Kasırgası nedeniyle bölgede çok sayıda kişi tahliye edilmeyi bekliyor.

Son olarak 5. seviyeye çıkarılan kasırga sonucunda, mahsur kalan vatandaşlar bugüne kadar feribotlarla ABD'ye tahliye ediliyordu.

Ancak, geçen pazar günü sosyal medyada yayınlanan bir video tepki topladı.

Videoda, tahliye için ABD feribotuna binen Bahamalılara yönelik anons yapan bir görevlinin, 'ABD vizesi olmayanlardan karaya geri dönmelerini istediği' görülüyor.

WSVN muhabiri Brian Entin tarafından Twitter'da yayınlanan videoda, geminin ses sisteminden anons yapan görevlinin "Vizeniz olmadan ABD'ye gelirseniz problem yaşarsınız. ABD vizesi olmayanlar, lütfen gemiden inin" dediği görülüyor.

Entin'e göre, yapılan anons üzerine en az 130 kişi gemiyi terk etmek zorunda kaldı.

bugüne kadar, kasırgadan kaçan Bahamalılardan ABD vizesi istenmediği biliniyordu.

Söz konusu bu uygulamanın ise kalıcı olup olmayacağına ilişkin yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Another announcement just made ordering any Bahamian without a US visa to disembark ferry — not allowed to evacuate. They were told before boarding it was ok with Bahamian passport and clean polce record. Something has now changed. pic.twitter.com/m7CnZxoiMM — Brian Entin (@BrianEntin) September 9, 2019

​