ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Türkiye'ye S-400 konusunda yaptırımları inceliyoruz

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Donald Trump yönetiminin Rusya'dan S-400 alımı konusunda Türkiye'ye uygulanacak yaptırımları incelediğini açıkladı. Ancak Mnuchin henüz bir karara varılmadığını söyledi.

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