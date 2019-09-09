Trump: Taliban ile görüşmenin iyi olacağını düşünmüştüm

ABD Başkanı Donald Trump, Taliban ile müzakereleri askıya almasına ilişkin, "Görüşmenin ve konuşmanın iyi olacağını düşünmüştüm ama bu durumda yapmamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Taliban ile müzakereleri askıya alma kararının ardından resmi Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşımlar yaptı.

ABD'nin Afganistan'da polis gücü olarak görev yaptığını ve bunun ABD askerlerinin işi olmadığını belirten Trump, "Son 4 gündür, düşmanımızı son 10 yıldır hiç olmadığı kadar sert vuruyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

We have been serving as policemen in Afghanistan, and that was not meant to be the job of our Great Soldiers, the finest on earth. Over the last four days, we have been hitting our Enemy harder than at any time in the last ten years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 9, 2019

Trump, dün yapılması planlanan ancak iptal edilen Taliban görüşmesinde 'Başkan Yardımcısı Mike Pence ve birçok danışmanını ezip geçtiği' yönündeki haberlere de tepki gösterdi.

Haberleri 'yalan haberler' olarak niteleyen Trump, "(Taliban ile) Görüşmenin ve konuşmanın iyi olacağını düşünmüştüm, ama bu durumda yapmamaya karar verdim" ifadelerini kullandı.

Trump, basının bu tür haberler yaparak, Beyaz Saray içinde karmaşa yaratmaya çalıştığını vurguladı.