Google'ın başı yine antitröst soruşturmasıyla dertte

Reklamcılık politikalarıyla ve gizlilik sorunuyla alakalı sürekli dedikoduların odağında olan Google'a bir dava daha açıldı.

Webtekno'nun aktardığına göre, 50 kişilik devlet avukatlarından oluşan bir heyet, Google'a antitröst olarak adlandırılan ve tekelleşmeyi engelleyen kanuna karşı yaptığı işlerden dolayı yeni bir dava açtı.

Açılan davada kilit isim olan Teksas Başsavcısı Ken Paxton, yürütülen soruşturmanın ilk aşamada şirketin reklamcılık politikasına odaklanacağını, daha sonra ise şirketin ekonomik kaynakları ile alakalı yönleri de kapsayacak şekilde genişletilebileceğini duyurdu.

Başsavcı, "Gerçekler, bize gitmemiz gereken doğru yönü gösterecek" dedi.

Google’ın ABD’nin antitröst yasalarına karşı hareket ettiği sonucuna varılırsa şirket, YouTube da dâhil olmak üzere işlerinin bir bölümünü gözden geçirmek zorunda kalabilir. Buna alternatif olarak da reklam politikalarındaki anahtar algoritmaların çalışma şeklini değiştirmek zorunda bırakılabilir.