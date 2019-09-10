'Güvenli bölge' için gelen ABD'li komutanlar Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edecek

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Thomas Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak 'güvenli bölge' için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. Suriye’nin kuzeyinde, Fırat’ın doğusunda tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge’ye yönelik faaliyetlere devam edilmektedir.

2. ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas W.Bergeson başkanlığındaki ABD askerî heyeti, temaslarda bulunmak üzere bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargâhı’nı ziyaret edecektir.

ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Stephen M.Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korg. Thomas W.Bergeson Suriye’de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında Genelkurmay Karargâhı’na bir ziyaret gerçekleştirecek. https://t.co/WrxSBgiDDf#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 10, 2019

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