Amerikan futbolu takımından taraftarlara 'akıllı fotoğraf' hizmeti: İstediğiniz oyuncuyla selfie çekebilirsiniz

ABD'nin en ünlü futbol takımlarından biri olan Dallas Cowboys taraftarları, kendilerine sunulan 'akıllı selfie' imkanı ile istedikleri takım oyuncusuyla fotoğraf çektirebiliyorlar.

ABD'nin en ünlü futbol takımlarından biri olan Dallas Cowboys takımı, taraftarlarına sunduğu 'akıllı selfie' özelliğiyle sosyal medyada gündem oldu.

Takımın Arlington Teksas'ta bulunan stadyumu 'AT&T Stadyumu'nda bulunan bir büyük ekranda, taraftarlar kendi seçtikleri takım oyuncularıyla selfie çekme imkanu buluyor.

Twitter'da takım hayranlarının biri tarafından paylaşılan görüntülerde, başka bir taraftar tarafından seçilen oyuncuların ekranda yanlarına gelerek poz verdikleri görülüyor.

Taraftarın seçtiği oyuncular arasında ise oyun kurucu Dak Prescott, geri koşucu Ezekiel Elliott, pas alıcısı Amari Cooper ile Randall Cobb yer alıyor.

Taraftarlar tarafından ilgiyle karşılanan görüntüler, sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

Dude, this is sick… and the Cowboys always seem to be ahead of everyone else. pic.twitter.com/U0dv4kGkgP — Leighton Vander-Fresh (@DCBlueStar) September 9, 2019

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