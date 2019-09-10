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14:57 10 Eylül 2019
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    Kremlin

    'CIA, Kremlin'in üst düzeyinde çalışan ve on yıllardır istihbarat gönderen kaynağını Rusya'dan çıkarmak zorunda kaldı'

    Sputnik
    ABD
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    ABD medyasına göre CIA, Rusya devlet başkanlığı yönetiminde çalışan ve on yıllardır istihbarat gönderen bir casusunu 2017 yılında Rusya'dan çıkarmak zorunda kaldı. NYT'ye göre medyanın seçimlere Rus müdahalesi iddiasını çok derinlemesine araştırması, kaynağın kimliğini ifşa noktasına getirdi ve geri çekmeye gidildi. CNN'e göreyse Trump'ın casusun kimliğini Putin'e söyleyeceğinden korkuldu.

    ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) 2017 yılında Rusya'dan çekip çıkardığı casusunun, Rusya devlet başkanlığı yönetiminde çalıştığı ve on yıllardır istihbarat gönderdiği iddia edildi. 

    Kremlin'de görevli olan ve Oleg Smolenkov olduğu sanılan şahıs, The New York Times (NYT) gazetesine göre, on yıllar evvel CIA hesabına çalışmaya başladı.

    Henüz orta düzey görevdeyken CIA safına geçen Rus yetkili, ardından hızla yükselişe geçti ve nihayetinde Kremlin'in en üst düzeyine erişimi olan etkili bir pozisyona geldi.

    Ancak 2016 ABD başkanlık seçimine Rusya'nın müdahale ettiğine dair kanıtlanamamış iddiaların peşine düşen Amerikan anaakım medyası, başkan seçilen Donald Trump'ın Rusya ile ilişkilerini ortaya çıkarmak için çırpınırken CIA'in Kremlin kaynaklarının ayrıntılarını kurcalamaya başladı. Ve CIA'in Kremlin'deki adamı da spot ışıklarının altında kaldı. 

    WP VE NYT KİMLİĞİNİ İFŞA NOKTASINA GELDİ

    İlkin 2017'de The Washington Post (WP) gazetesi, CIA'in çıkarımlarının Rus hükümetinin derinlerinden gelen bir kaynağa dayandığını duyurdu. Ardından NYT, sözkonusu kaynakla ilgili ayrıntıları yazdı. 

    Medya ilgisi karşısında CIA, Kremlin'deki adamını Rusya'dan çıkarmak zorunda olduğuna karar verdi. Ancak kaynak, 2016'da yapılan ilk teklifi ailesiyle ilgili endişeleri gerekçe göstererek reddetti. Bu gerekçeyi kabul etmeyen CIA, kaynağının çift taraflı ajan olduğundan şüphe etti. Bunun üzerine Langley'deki merkeze gönderdiği tüm istihbarat çifte denetimden geçirildi. 2017'de Rusya'dan çıkması için CIA yeniden baskı yaptı ve bu kez kaynak kabul etti. 

    NYT, Rusya'nın karşı istihbaratının çok etkili olmasından ötürü Kremlin'de casus edinmenin son derece zor bir iş olduğunu vurguladı.

    'PUTİN'İN YAKIN ÇEVRESİNDEN DEĞİL AMA DEVLET BAŞKANINI DÜZENLİ GÖRÜYORDU'

    Kendisi de eski istihbaratçı olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, sadece çok yakın çevresine güvenip sırrını açtığı ve elektronik iletişimden sakındığı belirtildi. CIA kaynağı, bu en yakın çevrenin parçası değildi, ama devlet başkanını düzenli görüyordu ve Kremlin'in üst düzey karar alma mekanizmasına erişim içindeydi. 

    CIA İÇİN EN ÖNEMLİ İSTİHBARAT KAYNAĞIYDI

    Habere göre kaynağın geçtiği istihbarat o kadar önemliydi ki, dönemin CIA Başkanı John Brennan, bunu Başkan Barack Obama'ya her gün sunulan istihbarat brifinginin içine katmak yerine ayrı bir mühürlü zarfla gönderiyordu. 

    'CIA KREMLİN'DE KÖR KALDI'

    Kaynağın Rusya'dan çekilip çıkarılmasının Amerikan istihbaratına önemli darbe indirdiğini yazan NYT, hem adamın casusluk kariyerinin bittiğini hem de Amerikan istihbaratının Kremlin'deki faaliyetleri göremez hale geldiğini ve gelecekte casus devşirmesinin çok daha zorlaştığını belirtti.

    CNN: TRUMP'IN LAVROV VE PUTİN'LE GÖRÜŞMELERİNDEKİ TAVRI RAHATSIZ ETTİ

    CNN'in haberinde ise CIA'in ABD Başkanı Donald Trump'ın gizli istihbarata yanlış muamele yapması yüzünden kimliğinin ortaya çıkacağı korkusuyla Kremlin'deki kaynağını geri çektiği ileri sürüldü.

    Buna göre Trump'ın 2017'de Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u Beyaz Saray'da ağırladığı görüşmede IŞİD'e karşı operasyonlara dair gizli bilgileri paylaşması ve 2017'de Putin'le yaptığı gayriresmi bire bir görüşme, istihbarat çevrelerini rahatsız etti.

    Hassas bilgilerin sızması riskine karşı tedbirler gündeme getirildi ve Kremlin'deki kaynağın ABD'ye getirilmesi kararı alındı.

    CNN'e bilgi veren bir yetkili, "İstihbarat çevreleri Trump'ın Rusya ile gizli bilgileri paylaştığı konusunda endişeliydi. Söz konusu casusun geri getirilmesi konusunda Trump ve birkaç hükümet yetkilisi bilgilendirildi" dedi.

    ABD'DE BİR YERDE KORUMA ALTINDA

    Rus yetkili, ABD'ye getirildi, ancak yeri ve kimliği açıklanmış değil. NYT'ye göre Washington'da koruma altında.

    Ancak NYT'nin haberinde eski istihbarat yetkililerine ve halihazırda yönetimde yer alan kaynaklara dayanılarak bu tür suçlamalara dair kanıt bulunmadığı ve Rusya'dan dışarı çıkarılmasının tek sebebinin medyanın dedektifliğe soyunması olduğu ifade edildi. 

    CIA VE BEYAZ SARAY'DAN CNN'E YALANLAMA

    CIA'in bir sözcüsü CNN'in haberini "Doğru değil... Başkan'ın her gün erişiminin olduğu ülkenin en hassas istihbaratına muamelesinin ülkeden çıkarma operasyonuna yol açtığına dair yanlış yönlendirici spekülasyon" diye yalanladı. 

    Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham'dan da "CNN'in haberi sadece doğru olmamakla kalmıyor, insan yaşamlarını tehlikeye sokma potansiyeli taşıyor" yalanlaması geldi.

    KLİNTSEVİÇ: TRUMP'I İTİBARSIZLAŞTIRMAK İÇİN

    Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Savunma ve Güvenlik Komitesi üyesi Frants Klintseviç, CNN'in haberinin Trump'ı itibarsızlaştırmak niyetiyle uydurulduğunu ve bunun da çok beceriksizce yapıldığını söyledi. 

    Senatör Klintseviç, Facebook hesabından şu paylaşımı yaptı:

    "Kesinlikle apaçık yalan haber, üstelik son derece beceriksizce uydurulmuş. (Popüler Soyvet casusluk romanı ve filminin kahramanı) Stierlitzes'in dönemi hiç varoldu mu bilmem ama geri döndürülemez şekilde geçtiği kesin. 'Rus hükümetinin içinde' çalışan bir ABD muhbiri ilkesel olarak mümkün değil."

    KREMLİN: PUTİN'E DOĞRUDAN ERİŞİMİ YOKTU

    Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, haberler üzerine CIA'in istihbarat kaynağının Rusya'nın devlet başkanlığı yönetiminde çalışmış olduğunu ama Putin'e doğrudan erişiminin bulunmadığını söyledi.

    Rus gazetesi sözkonusu casusun Oleg Smolenkov olabileceğini yazarken, Peskov, Smolenkov'un Rus devlet başkanlığı yönetiminde çalıştığını ama 2016/17'de kovulduğunu belirtti.

    'PULP FICTION GİBİ OKUNUYOR'

    Kremlin Sözcüsü, Smolenkov'un casus olup olmadığına açıklık getirmezken, ABD medyasında çıkan haberler için "Ucuz roman (pulp fiction) gibi okunuyor" dedi.

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