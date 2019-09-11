'Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanlığına Bolton'un yardımcısı Kapperman getirilecek'

Reuters, ABD Başkanı Donald Trump'ın John Bolton'u görevden aldıktan sonra Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışman vekilliği görevine Charlie Kapperman’ın getirileceğini bildirdi.

Kapperman’ın daha önce Bolton’un yardımcılığını yaptığı ifade edildi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevinden alındığını duyurmuştu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bolton'ın birçok önerisine şiddetle karşı çıktım, bu konuda yönetimdeki çoğu kişiyle hemfikirdik. Bu yüzden dün gece ona Beyaz Saray'da daha fazla ihtiyaç duyulmadığını bildirip, istifasını istedim ve o da bu sabah istifasını sundu. Hizmetleri için müteşekkirim. Yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı haftaya duyuracağım" demişti.

​Trump'ın 'istifayı' duyurmasının ardından John Bolton, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Dün gece Başkan Trump'a istifa etmeyi teklif ettim, 'yarın konuşalım' dedi" ifadelerini kullanmıştı.