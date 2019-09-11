ABD, Türk Akım ve Belene Nükleer Santrali projelerinden 'endişe' duyuyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Bürosu Birinci Sekreter Yardımcısı Kent Logsdon, Teksas'ta düzenlenen bir enerji konferansında yaptığı açıklamada, ülkesinin Türk Akımı ve Bulgaristan’daki Belene Nükleer Santrali projelerine bağlı olarak Rus gazının tüm bölgede artan yoğunluğundan endişe duyduğunu söyledi.

Devletlerin tek bir enerji kaynağına bağımlı olmaması gerektiğine vurgu yapan Logsdon şu ifadeleri kullandı:

"Projelerin kırılganlığından ve politik çıkarlarla olan bağlantılarından endişe duyuyoruz. Tüm dünyada uygulanan projelerin sadece bir yakıt kaynağına ve sadece bir yakıt türüne bağlı olmadığından emin olmak istiyoruz. Özellikle Doğu Avrupa’yla ilgili endişemiz, bizim ve diğer uluslararası şirketlerin bu pazarda rekabet edebilme durumuyla ilgilidir."

Ara bağlantıların yapılmasının son derece önemli olduğunu, ancak bunların tek bir kaynağa bağlı olmaması gerektiğini belirten Logsdon, Rusya ve Ukrayna’nın Çarşamba günü yapacakları görüşmede, Avrupa ülkelerine gaz transit anlaşmasını uzatma konusunda uzlaşmaya varabileceklerini umduğunu belirtti.