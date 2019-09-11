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14:32 11 Eylül 2019
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    Taylor Swift'in evine giren kişi bu sefer Trump'ın golf sahasında yakalandı

    © AFP 2019 / ANDY BUCHANAN
    ABD
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    Geçen ay şarkıcı Taylor Swift'in evine 'kibar olduğu için' ayakkabılarını çıkararak giren ve kefaletle serbest bırakılan kişi, bu sefer de ABD Başkanı Donald Trump'ın golf sahasında aracıyla hız yaparken yakalandı.

    ABD Başkanı Donald Trump İskoçya'da golf oynadı
    © REUTERS / Henry Nicholls
    Trump, İskoçya'da protestoların gölgesinde golf oynadı
    ABD'nin New Jersey Eyaleti polis departmanı, Trump'ın Bedminster'da bulunan golf sahasında bir kişinin aracıyla drift yaptığı yönünde bir hafta arayla iki ihbar aldıklarını açıkladı. 

    İhbarlar üzerine harekete geçen yetkililer yakalanan kişinin, yaklaşık 10 gün önce ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in evinde yakalanan ve kefaletle serbest bırakılan 26 yaşındaki Richard McEwan olduğunu duyurdu.

    YAKLAŞIK 17 BİN DOLARLIK ZARAR VERDİ

    2006 model mavi bir Ford Focus ile golf sahasının bahçesinde yüksek sesli müzik açarak aşırı hız ve drift yapan McEwan'ın ilk hafta gittiği 11. bölgeye yaklaşık 10 bin dolar, 13. bölgeye ise 7 bin ile 9 bin dolar arasında zarar verdiği belirlendi. 

    Gözaltına alınan McEwan'ın gelecek aylarda duruşmaya çıkması bekleniyor. 

    Sahanın sahibi olduğu Trump Organisation tarafından yapılan açıklamada ise yasalar çerçevesinde McEwan'ın gerekli cezayı alacağı belirtildi. 

    'KİBAR OLDUĞUM İÇİN AYAKKABILARIMI ÇIKARMADIM' DEMİŞTİ

    ABD Başkanı Donald Trump, golf
    © AP Photo / Patrick Semansky
    'Trump Beyaz Saray'a 50 bin dolarlık golf simülatörü aldı'
    Swift'in Rhode Adası eyaletindeki evinin bahçesindeki parmaklıklardan atlayan McEwan, eve girerken ayakkabılarını çıkarmış ve ifadesinde bunu 'kibar olduğunu için' yaptığını söylemişti. 

    Evde Swift'i aradığını belirten McEwan, 29 Kasım'da 5 bin dolar kefalet karşılığında salıverilmişti. 

    TRUMP'IN GOLF SAHALARI

    Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği törenle Woods'u Başkanlık Özgürlük Madalyası'yla ödüllendirdi.
    © REUTERS / CLODAGH KILCOYNE
    Golf tutkunu Trump'tan golf efsanesi Tiger Woods'a Özgürlük Madalyası
    Trump'ın eleştiri konusu olan golf sahaları son olarak bu seneki G7 Zirvesi'nde gündeme gelmişti. ABD Başkanı, bir sonraki G7 zirvesinin kendisine ait golf tesislerinde yapmayı planladığını açıklamıştı. 

    Öte yandan, ABD'de Kongre, Trump'ın İskoçya'da bulunan Turnberry golf tesisi için askeri fondan harcama yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

    Trump'ın dünya genelinde 16 golf tesisi var. Bunların 12'si ABD'de, 3'ü Avrupa'da, biri de Orta Doğu'da bulunuyor.

    Etiketler:
    Golf, Donald Trump, Taylor Swift, ABD
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