Taylor Swift'in evine giren kişi bu sefer Trump'ın golf sahasında yakalandı

İhbarlar üzerine harekete geçen yetkililer yakalanan kişinin, yaklaşık 10 gün önce ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in evinde yakalanan ve kefaletle serbest bırakılan 26 yaşındaki Richard McEwan olduğunu duyurdu.
YAKLAŞIK 17 BİN DOLARLIK ZARAR VERDİ
2006 model mavi bir Ford Focus ile golf sahasının bahçesinde yüksek sesli müzik açarak aşırı hız ve drift yapan McEwan'ın ilk hafta gittiği 11. bölgeye yaklaşık 10 bin dolar, 13. bölgeye ise 7 bin ile 9 bin dolar arasında zarar verdiği belirlendi.
Gözaltına alınan McEwan'ın gelecek aylarda duruşmaya çıkması bekleniyor.
Sahanın sahibi olduğu Trump Organisation tarafından yapılan açıklamada ise yasalar çerçevesinde McEwan'ın gerekli cezayı alacağı belirtildi.
'KİBAR OLDUĞUM İÇİN AYAKKABILARIMI ÇIKARMADIM' DEMİŞTİ
Evde Swift'i aradığını belirten McEwan, 29 Kasım'da 5 bin dolar kefalet karşılığında salıverilmişti.
TRUMP'IN GOLF SAHALARI
Öte yandan, ABD'de Kongre, Trump'ın İskoçya'da bulunan Turnberry golf tesisi için askeri fondan harcama yapıldığına dair iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.
Trump'ın dünya genelinde 16 golf tesisi var. Bunların 12'si ABD'de, 3'ü Avrupa'da, biri de Orta Doğu'da bulunuyor.
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