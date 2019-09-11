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16:25 11 Eylül 2019
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    Smolenkov'a ait olduğu iddia edilen ev.

    ‘CIA ajanının’ ailesinin evlerini aceleyle terk ettiği iddia edildi

    © Sputnik / Mihail Turgiev
    ABD
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    ABD basınında CIA’in 2017 yılında Rusya’dan çıkarmak zorunda kaldığı ve ABD’ye istihbarat sağladığı iddia edilen Oleg Smolenkov’un ailesinin, Virginia eyaletinin Stafford kentindeki evlerini aceleyle terk ettiği ileri sürüldü.

    Sputnik’e konuşan karşı komşuları Greg Tully, ABD’li bir basın kuruluşundan gazetecinin gözleri önünde CIA’in ajanı olduğu iddia edilen Oleg Smolenkov’nun ailesinin Stafford’daki evlerini aceleyle terk ettiğini söyledi.

    Kremlin- Moskova
    © Sputnik / Evgeny Biyatov
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     komşularının kim olabileceğini önceki gün kapısını çalan Daily Beast’ten bir gazeteciden öğrendiğini ifade eden Tully, “Daha sonra gazeteci kadın komşumuzun kapısına gitmiş ve onu korkutmuş. Kadın beni arayıp tanımadığı birinin komşular hakkında bir şeyler sorduğunu söyledi. Ben de bana da geldiğini ve bu kişinin sadece bir gazeteci olduğunu söyledim. Kocasıyla birlikte gazeteciyle konuşmuşlar” dedi.

    ‘15 SANİYE SONRA EVDEN ÇIKTILAR’

    Tully’e göre, gazeteci arabasında oturup Rus ailenin (ajan olduğu iddia edilen kişinin ailesi) gelmesini bekledi.

    Tully “Aile, gazeteciyi görünce eve girip 15 saniye sonra iki arabayı da alıp gitti. Hepsi bu” dedi.

    Sputnik muhabiri, Tully’nin sözünü ettiği komşularının kapısını çaldı ancak yanıt alamadı.

    ‘4 TEMMUZ’DAN ÖNCE TANIŞMIŞTIK’

    Kremlin
    Sputnik
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    Tully, Rus komşularıyla ilgili de “Onlarla buraya taşındıklarında tanışmıştık. Tam olarak ne zaman hatırlamıyorum ancak geçen yıl 4 Temmuz’dan (ABD Bağımsızlık Günü) önceydi taşınmaları. Çünkü tüm komşular birlikte havai fişek fırlatmıştık” dedi.

    Tully, evin hanımını çocuklarla bahçede görüp kendilerine katılmaları için davet ettiğini ancak kadının ‘No English’ (İngilizce bilmiyorum) deyip kocasını çağırdığını söyledi: “Kocası geldi ve oldukça iyi bir İngilizce ile konuşuyordu. Nereden geldiklerini sordum ve aksanla Kuzey Virginia’dan geldiklerini söyledi. Sonra kendimizi tanıttık. O sıralar işinin olmadığını, daha sonra olacağını söyledi.”

    ‘UZAK DURUYORLARDI’

    Tully’e göre, Smolenkov ve ailesi herkesten uzak duruyordu. Onları köpeklerini gezdirirken görüyordu ve birbirlerine el sallıyorlardı.

    Vladimir Putin, George Bush
    © REUTERS /
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    Ayrıca, Smolenkovlardan önce, terk edilen bu evde bir FBI ajanın yaşadığı belirtildi.

    ‘FBI AKADEMİSİ 24 KM UZAKTA’

    Biraz uzakta yaşayan ve eski ABD istihbarat görevlisi olan Nicole Clements da Sputnik’e yaptığı açıklamada “Tüm bunlar FBI” dedi ve FBI akademisinin 15 mil (24 km) uzaklıkta olduğunu, ayrıca o civarda deniz piyade birliğinin olduğunu söyledi.

    Clements, söz konusu evde Rus’a benzeyen birini hatırlamadığını da kaydetti.

    Öte yandan Sputnik’e konuşan her iki komşu da evin Smolenkov’un gerçek adına kaydedilmesine şaşırıyor.

    ​Clements, bir komşularının FBI’da çalıştığını, elinde oradaki her komşunun dosyasının bulunduğunu, ancak muhtemelen yanıt vermeyeceğini ifade etti. Gerçekten de Sputnik muhabiri bu kişinin kapısını çalsa da bir cevap alamadı. Diğer yandan bu evin kapısının yakınlarındaki yolda, tamponunda SSS-007 yazılı beyaz bir cip görüldü.

    Clements, bu aracın bölge sakinlerine ait olmadığını ve FBI ile bir ilişkisi olabileceğini ekledi.

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    Etiketler:
    Sputnik, Nicole Clements, FBI, The Daily Beast, Greg Tully, Derrick Stafford, Virginia, Oleg Smolenkov, Rusya, ABD, CIA
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