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00:04 12 Eylül 2019
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    Trump'tan Bolton açıklaması: Zeki değil, bize puan kaybettirdi

    © REUTERS / Leah Millis
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump, dün görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kuzey Kore krizinde 'Libya modeli' önermesinin ardından ayrışmaya başladıklarını ve birçok konuda fikir ayrılıkları yaşadıklarını belirtti.

    Donald Trump, John Bolton
    © AP Photo /
    'Bolton, İran yaptırımlarını hafifletmeye karşı çıktığı için görevden alındı' iddiası
    ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump ve Sağlık Bakanı Alex Azar ile Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın görevden alınmasına ilişkin soruları da yanıtlayan Trump, "Bolton, (Kuzey Kore Lideri) Kim Jong Un için Libya modelini önerdiğinde büyük bir hata yaptı. Bu yapılması iyi olan bir açıklama değildi. Bu bize puan kaybettirdi. Sadece Kaddafi'ye olanlara bir bakın. Benden sert şeyler yapmamı istedi" diye konuştu.

    'ZEKİ DEĞİL'

    Trump, Bolton'ın Irak'a girilmesi konusundaki tutumunun da yanlış olduğunu vurguladı.

    İran bayrağı
    © AP Photo / Ronald Zak
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    Bolton'ın Kuzey Kore için Libya modelini önermesini 'facia' olarak nitelendiren Trump, bu noktadan sonra ayrıldıklarını vurgulayarak, "Kim Jong Un'u bu öneriden sonra söyledikleri için suçlayamam. John Bolton ile hiçbir şey yapmak istemedi. Bu sert olma meselesi değildi. Bu bunu söylemek için zeki olmama meselesiydi" dedi.

    Bolton ile aslında kendisinin iyi anlaştığını belirten Trump, "Ancak yönetimde benim çok önemli olduğunu düşündüğüm kişilerle iyi anlaşamıyordu. İyi ayrıldığımızı umuyorum, bu ola da bilir, olmaya da bilir. Ülkeyi, bizim yönettiğimiz şekilde yönetmek zorundayım" ifadelerini kullandı.

    Trump, Bolton'ın kendileriyle aynı çizgide olmadığını ve sert olduğunu vurgulayarak, Bolton'ı 'Bay Sert Adam (Mr. Tough Guy)' olarak nitelendirdi.

    Güney Kore'de yayınlanan haberlerde yer alan füze denemesini takip eden Kuzey Kore lideri Kim-Jong-un görüntüsü.
    © AP Photo / Ahn Young-joon
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    Bolton'ın pozisyonu için birçok talip olduğunu ancak şu anda 5 adayı değerlendirdiklerini belirten Trump, gelecek hafta nihai bir sonuca varacaklarını vurguladı.

    Bolton'ı görevden alınmasından bir gün önce yanına çağırdığını kaydeden Trump, "John'a ben de dahil birçok kişinin onun birçok taktiği ve fikri konusunda hemfikir olmadığımızı söyledim. İyi dilekte bulundum. Ve istifasını istedim, o da istifasını verdi" dedi.

    'VENEZÜELLA TUTUMU KONUSUNDA HEMFİKİR DEĞİLDİM'

    Trump ayrıca Venezüella'daki durum konusunda da "John ile Venezüella'daki tutumu konusunda aynı fikirde değildim. Onun itaatsiz olduğunu düşündüm. Ve haklı olduğumu kanıtladığımı düşünüyorum" dedi.

    Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
    © REUTERS / Jim Young
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    'NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ'

    İran'a yaptırımları kaldırıp kaldırmayacakları konusunda ise "Ne olacağını göreceğiz" demekle yetinen Trump, İran'da bir 'rejim değişikliği' peşinde olmadıklarını vurguladı.

    Çin ile ticaret savaşı konusunda ise Trump, şirketlerin Çin'den çıkması ile bu ülkenin tedarik zincirinin kırıldığını ve Çin'in kendileri ile bir anlaşma yapmak istediğini vurguladı.

    Etiketler:
    Venezüella, Kuzey Kore, John Bolton, Donald Trump, ABD
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    ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından terörle mücadele, demokrasi ve özgürlük götürmek adı altında Afganistan ve Irak'ı işgali, bu ülkelerde istikrardan çok istikrarsızlık, kargaşa, mezhep savaşları, yüz binlerce sivilin ölümü ve yeni terör örgütlerinin oluşmasına yol açmak ve milyarlarca dolara mal olmakla eleştirildi.
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