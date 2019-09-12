Başından darbe alan ABD'li genç kız her sabah 11 Haziran diye uyanıyor

Genç kızın annesi Sarah Horner yerel televizyon kanalı WQAD’ye yaptığı açıklamada, Riley’nin geçen hafta amcasını kaybettiğini, bunu her sabah ona tekrar anlatsalar bile amcasının öldüğünü hatırlamadığını söyledi.
Schoolgirl Riley Horner wakes up every morning thinking it is June 11, until her calendar on her door tells her otherwise @newscomauHQ https://t.co/Z1JI8A8eJZ— Rebekah Scanlan (@rebekahscanlan) September 11, 2019
HER 2 SAATTE ALARMI ÇALIYOR
Riley’ye beyin sarsıntısı teşhisi konsa da doktorlar bu semptomlara neyin yol açtığından tam olarak emin değil. MR’da ya da tomografide beyin kanaması ve tümör gibi belirtilere de rastlanmadı. Ancak doktorlar yaralanmayı takip eden altı ay içinde herhangi bir tedavi bulunmazsa genç kızın kısa süreli hafızasında kalıcı hasar oluşmasından endişe ediyor.
RÖPORTAJ YAPTIĞINI DA UNUTTU
Mayo Klinik’e göre hafıza kaybı kafa travması dahil olmak üzere pek çok sebeple meydana geliyor. İnsanlar, kafalarına bir darbe aldıklarında bilinçlerini yitirmeseler bile hafıza kaybı yaşayabiliyor.
Aynı zamanda demans, kaygı ve depresyon gibi duygusal sorunlar, alkolizm, B12 vitamini eksikliği, tiroidin yetersiz çalışması, enfeksiyonlar ve beyin tümörü gibi faktörler de hafıza kaybını tetikleyebiliyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)