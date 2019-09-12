Kayıt
15:34 12 Eylül 2019
Canlı Yayın
    Arama
    25 Ağustos 2019'da Fransa'daki G7 zirvesinde Melania Trump ile Justin Trudeau arasında yaşanan sahne

    Anne Trudeau, Melania Trump'ın oğluna verdiği öpücüğü 'sevimli' buldu: First Lady kocasına ayak uydurmak zorunda değil

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun annesi, kırmızı gece elbisesi içindeki ABD First Lady'si Melania Trump'ın dudaklarını büzüp oğluna yaslanarak yanağına kondurduğu öpücüğü 'sevimli' diye niteledi. Margaret Trudeau, bir zamanlar kendisinin de oynamak zorunda kaldığı First Lady rolünün artık evrim geçirdiğini belirtti.

    G7 zirvesi aile fotosu çekimi sırasında Melania Trump, Justin Trudeau'nun yanağına öpücük kondururken
    © REUTERS / CHRISTIAN HARTMANN
    G7 aile fotosu çekiminde öpücük yağmuru: Melania Trump-Justin Trudeau 'aşkı' hepsini gölgede bıraktı
    ABD Başkanı Donald Trump ile eğlence sektörünün şöhret isimlerinden Chrissy Teigen arasında hakaretler ve küfürler eşliğinde büyüyen söz düellosuna müdahil olan Teigen'in şarkıcı eşi John Legend'in paylaşımı, First Lady Melania Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yanağına kondurduğu öpücüğü yeniden gündem yaptı. 

    Legend, Melania Trump'ın başkan kocasını teskin edemeyecek kadar meşgul olduğu iması eşliğinde Trudeau'ya verdiği öpücüğün GIF'ini tweetleyince, 25 Ağustos 2019'da Fransa'daki G7 zirvesinde yaşanan sahne tekrar tartışmaya açıldı. 

    Life-size wooden sculpture of U.S. first lady Melania Trump is officially unveiled in Rozno, near her hometown of Sevnica, Slovenia, July 5, 2019. REUTERS/Borut Zivulovic TPX IMAGES OF THE DAY
    © REUTERS / Borut Zivulovic
    Melania Trump'ın heykelini inşaat işçisi hemşehrisi yaptı: Sanat dünyası 'şaka mı, ciddi mi' diye tartışıyor
    Söz alma gereği duyan Kanada Başbakanı'nın annesi, kırmızı gece elbisesi içindeki Melania Trump'ın dudaklarını büzüp oğluna yaslanarak yanağına kondurduğu öpücüğü 'sevimli' diye niteledi. 

    Eski Kanada Başbakanı Pierre Trudeau'nun eski eşi Margaret Trudeau, The Daily Beast'e verdiği mülakatta, First Lady'nin yanında elini tuttuğu Donald Trump'ın somurtuk yüz ifadesiyle başka yöne bakmayı tercih ettiği bu sahnenin dostça bir jestten ibaret olduğuna ve gerisinde başka bir şey aranmaması gerektiğine işaret etti. 

    Öpücük görüntüsünün kendisini neşeyle güldürdüğünü söyleyen Margaret Trudeau, "O fotoğraf çok sevimliydi, ama ani bir çakış, anlık bir şeydi. Bir fotoğraf bir hikaye anlatır, ama tüm hikayeyi anlatmaz" dedi. 

    Oğlundan "Justin süt dolu uzun bir bardak gibidir... Herkes hoş birine bakmayı sever" diye söz eden anne Trudeau, "Onlar daha evvel de karşılaştılar. Bir dostlukları var. Justin ile eşi Sophie, Melania'yı çok seviyor" izahatını getirdi. 

    'Afgan Star' yarışmacılarından Abdul Selam Meftun, Justin Trudeau'ya (sağda) benzerliğiyle sosyal medyada fenomen haline geldi.
    © AFP 2019 / WAKIL KOHSAR, Ludovic MARIN / AFP
    Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun 'kayıp ikizi', Afgan yetenek yarışmasında ortaya çıktı

    Kendisinin First Lady'yı şahsen tanımadığını belirterek ekledi: "Ama bir mesafelilik ve dinginlik var ki Melania hakkında fazla şey bilmediğimiz anlamına geliyor."

    Donald Trump'la evli olmanın nasıl bir şey olduğunu hayal edemediğini belirten eski Kanada First Lady'si, Melania Trump'ın ABD Başkanı'nı olumlu yönde etkilemesi temennisinde bulundu: 

    "Dilerim kocasıyla konuşsun. Sanırım kendisi zorbalıkla mücadele kampanyasının başında. Belki de bigeliğinin bir kısmını kocasıyla paylaşmalı."

    Melania Trump'ın eşinin uzattığı eli fiske vurup ittirir gözüktüğü sahne için de "First Lady rolü evrim geçiriyor. Hatta eşinin yanında olması kocaya zarar bile verebilir" değerlendirmesini yaparak ekledi:

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau
    © REUTERS / Mark Blinch
    Etik kuralları çiğnediğini itiraf eden Trudeau: Özür dileyemem
    "Justin kampanya yürütürken eğer Sophie'nin canı istemiyorsa yanında olması zorunluluğu yok."

    "First Lady kocasının yanında ağzı kulaklarında durmak zorunda değil, ama evlilik bağlamında partnerini desteklerken klonu ya da hizmetçisi olmadan yahut onun dediklerinden sorumlu olmadan, kendi hayatını yaşayan güçlü kadın olmak zorunda."

    "Kadınlar artık hizmet etmekten ziyade tam da en ön safta yer alıyorlar."

     

    Etiketler:
    Donald Trump, Melania Trump, Margaret Trudeau, Justin Trudeau, First Lady, Kanada, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne 30 km uzaklıkta Sarım Çayı üzerinde bulunan Geliyê Godernê doğal yapısı ile görenleri büyülüyor. Geliyê Godernê’nin orijinal isminin Geliyê Gordenê olduğu belirtiliyor.
    Tarih ve doğa abidesi vadide son demler
    Karikatür
    ‘Bolton’un görevden alınması ABD’nin Ortadoğu politikasını etkilemeyecek’
    İnfografik
    S-500 hava savunma sistemi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet