First Lady'nin 11 Eylül anma törenindeki kıyafetine eleştiri yağdı: Kuleye doğru havalanan bir uçağa benziyor

11 Eylül saldırılarının yıl dönümünde düzenlenen anma törenine eşi Donald Trump ile katılan Melania Trump'ın giydiği ceket Twitter kullanıcılarını sinirlendirdi. Kullanıcılar First Lady'nin ceketinin ucunda yer alan motifin 'kuleye doğru havalanan bir uçağa benzediğini' belirterek tepki gösterdi.

ABD'de 11 Eylül 2001'de ikiz kulelere gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarının üzerinden tam 18 yıl geçti.

Saldırının yıl dönümünde Beyaz Saray ve Pentagon'da anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe ABD Başkanı Trump ile birlikte eşi Melania Trump da katıldı.

We grieve for our lost loved ones and cherish their memories. Our nation is strong and united by the shared goal of protecting the American people. May God Bless our men and women in uniform. We will #NeverForget #September11 pic.twitter.com/9XheGiVSxT — Melania Trump (@FLOTUS) September 11, 2019

​Ancak törenin ardından Trump ve Melania'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafı kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu.

İkilinin arkaları dönük şekilde üzerinde 'Asla unutmayacağız' yazan fotoğraflarının eleştirilme sebebi ise Melania Trump'ın ceketinin alt kısmında yer alan bir motif.

​Kullanıcılar bu motifin 11 Eylül saldırıları sırasında kulelere çarpan uçakları andırdığını söyleyerek Melania'ya tepki gösterdi.

Bir Twitter kullanıcısı First Lady'nin bilinçli olarak böyle bir kıyafet seçtiğini vurgularken, bir diğeri ise "Bu sadece ceketin motifi mi yoksa Melania bizi trollüyor mu?" diye yazdı.

I’m sure I’m not the first one to spot this but who in the world thought it was a good idea for Melania to wear this coat in the 9/11 photo. It legit looks like an object is flying into a tower or the Washington Monument pic.twitter.com/w2qOpxP15G — Ashley Spivey (@AshleySpivey) September 11, 2019

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Melania wears a coat in thier 911 post that literally looks like a plane flew into a tower.

🙄

Did they fire all the stylists too or is Melania just the biggest troll ever?? pic.twitter.com/lhLfBCFKwi — Mrs. John ❤ Shepard (@loveShepard4eva) September 11, 2019

Başka bir kullanıcı ise "Melania'nın ceketinin üzerindeki ikiz kulelere havalanan uçaklardan biri mi?" diye sordu.

Is...is that a plane crashing into one of the twin towers in the back of Melania’s coat?!? pic.twitter.com/7hhBjooU4z — Abe Caldwell (@AbeBeeEeeC) September 11, 2019

Donald Trump ve Melania Trump'tan ise konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.

11 EYLÜL'DE NE OLMUŞTU?

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü.

İkiz Kuleler'de 2 bin 606 kişi, Pentagon'da 125 kişi ve kaçırılan uçaklarda ise 246 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarda, 19 teröristle toplam ölü sayısı 2 bin 996 olarak açıklanmıştı.

Tarihin akışını değiştiren 11 Eylül saldırılarının ardından eski ABD Başkanı George W. Bush, Afganistan ve Irak'a girme kararı almış, Beyaz Saray'ın Ortadoğu'daki savaş yanlısı politikası büyük tepkilere neden olmuştu.

Dün, saldırının 18. yıldönümünde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melanie Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen saygı duruşuna katılmıştı. Trump ayrıca Pentagon'da da konuşma yapmıştı.