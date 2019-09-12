Mayo 'kalçalarını açıkta bıraktığı' için kazandığı yarışmadan elendi

ABD'de bir genç kız, mayosunun 'kalçalarını açıkta bıraktığı' gerekçesi ile kazandığı yüzme yarışından elendi. Yarıştan diskalifiye edilmesine gerekçe olarak 'üniformaya yönelik kural ihlali' gösterildi. Tartışmaların büyümesi üzerine okul yönetimi geri adım attı.

Üyesi olduğu yüzme takımı tarafından dağıtılan mayo ile yarışmaya katılan 17 yaşındaki Breckynn Willis adındaki liseli genç kız, bir hakemin mayoyu uygun görmemesi üzerine kazandığı yarışmadan elendi.

Euronews'in CNN'den aktardığı habere göre Alaska'nın Anchorage bölgesinde düzenlenen yüzme yarışmasına katılan genç kız, dört yarışmadan birini kazandı. Fakat organizatörler 'üniformaya yönelik kural ihlali' gerekçesi ile başarının kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Bir diğer ekibin antrenörü Lauren Langford karara tepki göstererek genç kızın melez olduğu gerekçesi ile ırkçılığa maruz kaldığını ileri sürdü. Langford "Bu genç yüzücüler mayo yüzünden cezalandırılmıyor. Rahatsız eden daha çok göğüsleri, kalçaları ve ten renkleri" ifadelerini kullandı.

Okul yetkilileri tartışmaların büyümesi üzerine geri adım attı.