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20:07 12 Eylül 2019
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    Beyaz Saray geleneksel Paskalya eğlencesinde Başkan Donald Trump ile Paskalya Tavşanı

    'İsrail'in Trump ile ekibini dinlemek için Beyaz Saray çevresinde elektronik casusluk yaptığı saptandı'

    © REUTERS / Carlos Barria
    ABD
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    ABD Başkanı Donald Trump birbiri ardına Başbakan Benyamin Netanyahu nezdinde İsrail hükümetini ihya eden kararlar alırken, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray çevresinde elektronik casusluk yaptığı iddia edildi. Politico'ya konuşan eski ABD'li yetkililer "Amaç, Trump ile üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemekti" dedi.

    Politico haber sitesi, son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresinde tespit edilen istihbarat amaçlı cihazların üzerinde İsrailli ajanların izine rastlandığını duyurdu.

    Üç eski yetkiliye dayandırılan haberde, minyatür boyuttaki cihazların ABD Başkanı Donald Trump ile üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konulduğu ileri sürüldü.

    Donald Trump, John Bolton
    © AP Photo /
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    Buna göre başkent Washington'da tespit edilen cihazlar piyasada StingRay biliniyor.

    BAZ İSTASYONU NUMARASI YAPAN STINGRAY

    Baz istasyonu takliti yapan StingRay, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tespit edip bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını ve veri kullanımını topluyor.

    2018'de İç Güvenlik Bakanlığının yaptığı bazı testlerde söz konusu cihazlar bir kısmı saptandı.

    FBI 'İSRAİL' DEDİ

    BBenyamin Netanyahu'nun yeniden başbakan seçilirse Batı Şeria'yı ilhak edeceğini açıkladığı basın toplantısı, İsrail kanallarında canlı yayımlandı.
    © REUTERS / AMIR COHEN
    Netanyahu: Beni yeniden seçerseniz Batı Şeria'yı ilhak edeceğim

    Politico'ya konuşan eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), tespit edilen cihazlar üzerinde yaptığı incelemede İsrailli ajanların izine rastladığını söyledi.

    Yetkili, "Bundan İsrail'in sorumlu olduğu oldukça açıktı" dedi.

    TRUMP'TAN İSRAİL'E ÇIT YOK

    Bu cihazların Trump ile üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konulduğu sonucuna varıldığını aktaran haberde, buna rağmen  Trump yönetiminin İsrail'e herhangi bir tepki vermediğine ve cezalandırma yoluna gitmediğine dikkat çekildi.

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Zarif
    © AA /
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    İSRAİL ELÇİLİĞİ: TÜMDEN SAÇMALIK

    ABD Başkanı'nın Beyaz Saray güvenlik protokollerine uymayarak arkadaşları ve sırdaşlarıyla güvenlikli olmayan cep telefonlarıyla konuştuğu iddiası da yeniden gündeme getirildi. 

    Haberin büyük yankı yaratmasının ardından İsrail'den art arda yalanlamalar geldi.

    İsrail'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Elad Strohmayer, suçlamaları "Tümüyle saçmalık" diye niteleyerek "İsrail ABD'de casusluk operasyonları yürütmüyor, nokta" dedi. 

    ABD Başkanı Barack Obama- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
    © REUTERS / Jason Reed
    Obama yönetimi, İsrail'in İran'a önleyici saldırı hazırlıklarıyla ilgili casusluk yapmış
    NETANYAHU'NUN OFİSİ: ABD'DE CASUSLUK YAPILMAYACAĞI TALİMATI VAR

    İsrail Başbakanlığı'ndan da ABD topraklarında istihbarat operasyonları yürütmedikleri, bunun yasak bir uygulama olduğu açıklaması geldi:

    "Apaçık yalan. İsrail hükümetinin ABD'de herhangi bir istihbarat operasyonu yürütülmemesine dair talimatı vardır ve bu uzun zamandır süregiden bir taahhüttür. Talimat hiçbir istisna olmaksızın sıkı sıkıya uygulanmaktadır."

    Etiketler:
    StingRay, Benyamin Netanyahu, Politico, Donald Trump, casusluk, dinleme, İsrail, ABD
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