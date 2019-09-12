'İsrail'in Trump ile ekibini dinlemek için Beyaz Saray çevresinde elektronik casusluk yaptığı saptandı'

ABD Başkanı Donald Trump birbiri ardına Başbakan Benyamin Netanyahu nezdinde İsrail hükümetini ihya eden kararlar alırken, İsrail'in son iki yıldır Beyaz Saray çevresinde elektronik casusluk yaptığı iddia edildi. Politico'ya konuşan eski ABD'li yetkililer "Amaç, Trump ile üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemekti" dedi.

Politico haber sitesi, son iki yıldır Beyaz Saray ve Washington'daki kritik kurumların çevresinde tespit edilen istihbarat amaçlı cihazların üzerinde İsrailli ajanların izine rastlandığını duyurdu.

Üç eski yetkiliye dayandırılan haberde, minyatür boyuttaki cihazların ABD Başkanı Donald Trump ile üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konulduğu ileri sürüldü.

SCOOP: The U.S. government concluded within the last two years that Israel was most likely behind cell-phone surveillance devices that were found operating near the WH and other sensitive parts of D.C., according to three former senior U.S. officials. https://t.co/uyEZJQCg6z — Daniel Lippman (@dlippman) September 12, 2019

Buna göre başkent Washington'da tespit edilen cihazlar piyasada StingRay biliniyor.

BAZ İSTASYONU NUMARASI YAPAN STINGRAY

Baz istasyonu takliti yapan StingRay, çevredeki cep telefonlarının kime ait olduğunu tespit edip bu telefonlardan yapılan arama kayıtlarını ve veri kullanımını topluyor.

2018'de İç Güvenlik Bakanlığının yaptığı bazı testlerde söz konusu cihazlar bir kısmı saptandı.

FBI 'İSRAİL' DEDİ © REUTERS / AMIR COHEN Netanyahu: Beni yeniden seçerseniz Batı Şeria'yı ilhak edeceğim

Politico'ya konuşan eski bir üst düzey istihbarat yetkilisi, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI), tespit edilen cihazlar üzerinde yaptığı incelemede İsrailli ajanların izine rastladığını söyledi.

Yetkili, "Bundan İsrail'in sorumlu olduğu oldukça açıktı" dedi.

TRUMP'TAN İSRAİL'E ÇIT YOK

Bu cihazların Trump ile üst düzey ekibinin telefonlarını dinlemek amacıyla konulduğu sonucuna varıldığını aktaran haberde, buna rağmen Trump yönetiminin İsrail'e herhangi bir tepki vermediğine ve cezalandırma yoluna gitmediğine dikkat çekildi.

İSRAİL ELÇİLİĞİ: TÜMDEN SAÇMALIK

ABD Başkanı'nın Beyaz Saray güvenlik protokollerine uymayarak arkadaşları ve sırdaşlarıyla güvenlikli olmayan cep telefonlarıyla konuştuğu iddiası da yeniden gündeme getirildi.

Haberin büyük yankı yaratmasının ardından İsrail'den art arda yalanlamalar geldi.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Elad Strohmayer, suçlamaları "Tümüyle saçmalık" diye niteleyerek "İsrail ABD'de casusluk operasyonları yürütmüyor, nokta" dedi.

© REUTERS / Jason Reed Obama yönetimi, İsrail'in İran'a önleyici saldırı hazırlıklarıyla ilgili casusluk yapmış

İsrail Başbakanlığı'ndan da ABD topraklarında istihbarat operasyonları yürütmedikleri, bunun yasak bir uygulama olduğu açıklaması geldi:

"Apaçık yalan. İsrail hükümetinin ABD'de herhangi bir istihbarat operasyonu yürütülmemesine dair talimatı vardır ve bu uzun zamandır süregiden bir taahhüttür. Talimat hiçbir istisna olmaksızın sıkı sıkıya uygulanmaktadır."