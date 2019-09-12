ABD Hazine Bakanı Mnuchin: İran'a karşı azami baskıyı hâlâ sürdürüyoruz

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un istifasına ilişkin açıklamada bulundu.

CNBC kanalına konuşan Mnuchin, "ABD, İran' karşı azami baskı kampanyasını hâlâ sürdürüyor" dedi.

Mnuchin, Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle koşulsuz görüşmeye ikna olduğunu söylese de, bu ayın sonunda New York'ta toplanacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda herhangi bir görüme planının bulunmadığını belirtti.

Bloomberg'in, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, pazartesi günü Oval Ofis'te yapılan bir toplantı esnasında, Başkan Trump, ay sonunda New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri esnasında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmeyi güvenceye almak için 'yaptırımları hafifletmeyi' önermişti.

Hazine Bakanı Mnuchin, böylece İran ile müzakere yolunun açılacağını belirterek, Trump'ın bu önerisine destek verirken, Bolton şiddetle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Trump, uzun süredir İran ve Venezüella konusunda fikir ayrılığı yaşadığı öne sürülen Bolton'ın görevine son verme kararı almıştı.