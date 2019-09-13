Trump: Pompeo, ulusal güvenlik danışmanı olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un istifasının ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, iddiaların aksine bu pozisyona getirilmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun bir sonraki ulusal güvenlik danışmanı olmayacağını açıkladı.

Trump, açıklamasında Pompeo'nun 'olağanüstü' olduğunu söyleyerek, onunla 'çok iyi' geçindiğini belirtti.

Trump, ABD ulusal güvenliğini koordine etme görevini üstlenmek için 15 adayı gözden geçirdiğini dile getirdi.

Bolton'un istifasının ardından medyada Trump'ın bu pozisyon için eski CIA şefi ve mevcut Dışişleri Bakanı Pompeo'yu düşündüğü öne sürülmüştü.