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11:18 13 Eylül 2019
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    ABD’de Demokrat adaylar canlı yayında 3. kez kozlarını paylaştı

    © AFP 2019 / ROBYN BECK
    ABD
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    ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan Demokrat aday adaylarının 3. kez kozlarını paylaştığı canlı yayına; sağlık sistemi ve göçmenlik yasası hakkındaki tartışmalar damgasını vurdu. Adayların ortak noktası ise Donald Trump'a yönelik eleştirileri oldu.

    © REUTERS / Lucas Jackson
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    Houston kentindeki Teksas Güney Üniversitesi kampüsünde yapılan ve ABC kanalından canlı yayınlanan tartışma programına katılan 10 Demokrat aday adayı seçmeni ikna etmeye çalıştı.

    Yarışta ilk üç sırayı paylaşan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, Vermont Senatörü Bernie Sanders ve Masschusetts Senatörü Elizabeth Warren’ın yanı sıra öne çıkan diğer adaylardan Cory Booker, Pete Buttigieg, Julián Castro, Kamala Harris, Amy Klobuchar, Beto O'Rourke ve Andrew Yang da sahnede yerini aldı. 

    Ağırlıklı olarak sağlık sistemi ve göçmenlik yasası konuları etrafında şekillenen tartışmada Biden, Sanders ve Warren karşılıklı olarak birbirlerinin sağlık sistemi reform önerilerini eleştirdi.

    BIDEN’DAN SANDERS’A: SOSYALİST

    © AP Photo / Matthew Putney
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    Sanders'ın önerilerini ‘sosyalist’ bulduğunu dile getiren Biden, "Burası Amerika. Ben 8 yıl boyunca iyi ve kötü gününde Barack Obama ile yan yana durdum” dedi.

    Tüm adayların şiddetli bir şekilde ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendiği oturumda Biden, Obama döneminde yaptıkları birçok icraatın hâlâ çok önemli ve değerli olduğunu savundu.

    Biden'ın sözlerine karşılık vermekte gecikmeyen Sanders ise Obama döneminde çıkarılan ‘Obamacare’ yasası dolayısıyla milyonlarca Amerikalının battığını ve bunun hesabını Biden'ın vermesi gerektiğini söyledi.

    Buna karşılık, hem Biden hem de Warren, Sanders'ın ‘hükümet destekli sağlık sigortası’ önerisinin hangi finansal kaynaklarla mümkün olacağı konusunda senatöre yüklendi.

    Halen orta sınıf Amerikalıların en önemli gündem maddelerinden biri olan sağlık sigortası konusu diğer adayların da konuşmalarında önemli yer tuttu.

    ‘SİLAHLARI TOPLATACAĞIM’ ÇIKIŞI

    © AFP 2019 / MEGAN JELINGER
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    Öte yandan ABD'ye gelen göçmenlerin hangi kriterlere göre ülkeye alınacağı konusunda da farklı görüşlerin ekrana yansıdığı tartışmada hemen tüm adaylar farklı öneriler dile getirdi.

    Bununla beraber ABD'deki silahlı saldırılarla ilgili tartışmalarının da gündemde önemli yer tuttuğu canlı yayında, O'Rourke, yarı otomatik saldırı silahı olarak bilinen AR-15 ve AK-47 tipi silahları toplatacağını söyledi. O'Rourke'nin sözleri sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

    ‘ABD ASKERLERİ AFGANİSTAN’DAN ÇEKİLSİN’

    Dış politika ile ilgili konuların daha az ilgi çektiği tartışmada Afganistan ve Irak'taki Amerikan varlığı ele alındı.

    Bernie Sanders
    © AFP 2019 / Mandel Ngan
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    Sanders, Irak'la ilgili 2003 öncesinde söylenenlere hiçbir zaman inanmadığını vurgularken, adayların çoğunun paylaştığı "Afganistan'daki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi gerektiği" görüşü öne çıktı.

    ANKETLER ‘BIDEN’ DİYOR

    Halen 20 adayın rekabete devam ettiği Demokrat  Parti'deki başkanlık yarışını anketeler göre eski Başkan Yardımcısı Joe Biden önde götürüyor.

    ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

    Etiketler:
    Göçmenler, Sağlık, Donald Trump, Elizabeth Warren, Joe Biden, Bernie Sanders, Demokratlar, ABD 2020 Başkanlık seçimleri, ABD
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