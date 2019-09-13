Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan ABD’li çift, iki yıl sonra kızlarının Asyalı olduğunu fark etti

ABD’nin New Jersey eyaletinde bir çift, tüp bebek yöntemiyle bir kız çocuğu sahibi olduktan iki yıl sonra, bebeklerinin Asyalı özellikleri taşıdığını fark etti ve şimdi çocuğun biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

Tüp bebek yöntemiyle bir kız çocukları olan New Jerseyli çift, iki yılın ardından bebeklerinin Asyalılara benzediğini fark ettikten sonra tüp bebek yaptırdıkları merkeze dava açtı.

Yapılan DNA testleri sonucunda bebeğin babasının kesinlikle başkası olduğu anlaşıldı.

Çiftin avukatı David Mazie, “Çocuk sahibi olmak isteyen çiftin öğrendiği bu durum çok üzücü oldu. Bebeği seviyorlar, o onların kızı. Bu durum bir şeyi değiştirmeyecek ancak bunu öğrenmek yıkıcı oldu” dedi.

Mazie, çiftin tüp bebek merkezindeki karışıklığın yol açtığı stres sonucu boşandığını belirtti.

Mazie’ye göre, ikili olayla ilgili merkezden tazminat ve çocuğun biyolojik babasının bulunması için sperm bağışçılarının isim listesini de istiyor. Zira ailenin, kız çocuğunun genetik geçmişini, tıbbi bir sorunu olup olmadığını bilmesi gerektiği düşünülüyor.

Diğer yandan çiftin çocuk sahibi olmak için 500 bin dolar kadar para harcadığı merkez de konuyu detaylı biçimde inceliyor.