Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olan ABD’li çift, iki yıl sonra kızlarının Asyalı olduğunu fark etti

Yapılan DNA testleri sonucunda bebeğin babasının kesinlikle başkası olduğu anlaşıldı.
Çiftin avukatı David Mazie, “Çocuk sahibi olmak isteyen çiftin öğrendiği bu durum çok üzücü oldu. Bebeği seviyorlar, o onların kızı. Bu durum bir şeyi değiştirmeyecek ancak bunu öğrenmek yıkıcı oldu” dedi.
Mazie’ye göre, ikili olayla ilgili merkezden tazminat ve çocuğun biyolojik babasının bulunması için sperm bağışçılarının isim listesini de istiyor. Zira ailenin, kız çocuğunun genetik geçmişini, tıbbi bir sorunu olup olmadığını bilmesi gerektiği düşünülüyor.
Diğer yandan çiftin çocuk sahibi olmak için 500 bin dolar kadar para harcadığı merkez de konuyu detaylı biçimde inceliyor.
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