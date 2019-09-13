'Benim Afrikalı Amerikalım', Trump'ın 'beyaz ırkın üstünlüğüne inandığını' söyleyerek Cumhuriyetçi Parti'den istifa etti

Trump'ın 2016'da bir mitinginde "Şuradaki benim Afrikalı Amerikalım'a bakın" diyerek meşhur ettiği nadir siyah Cumhuriyetçi siyasilerden Gregory Cheadle partiden ayrıldı. TV kanallarının 'neden' diye sorduğu Cheadle, 'ABD Başkanı'nın beyaz ırkın üstünlüğüne inandığı, Cumhuriyetçi Parti'nin de beyaz yanlısı gündem dayattığı' yanıtını verdi.

ABD'de siyahlar genelde siyasetin sol yelpazesine yakın durur ve oy verecekleri zaman Demokratlar'a yönelirken, Cumhuriyetçiler'in nadir siyah siyasilerinden biri partiden ayrıldı, gerekçesini de Başkan Donald Trump'tan usanmasıyla açıkladı.

Trump'ın mitinglerde 'Benim Afrikalı Amerikalım' diye söz ettiği Gregory Cheadle, Cumhuriyetçi Parti'nin (GOP) beyaz yanlısı bir gündem dayattığını ve siyahları siyasi piyon olarak kullandığını, ABD Başkanı'nın beyaz ırkın üstünlüğüne inandığını söyledi.

Bir dizi kanala konuşan Cheadle, Trump'ın Demokrat Parti'nin sol kanadından renkli, göçmen dört kadın vekile ve Baltimore'u temsil eden siyah vekil Elijah Cummings'e sözlü saldırılarının diğer Cumhuriyetçiler tarafından savunulmasının ardından GOP'dan ayrılma kararı aldığını söyledi:

CNN'e ABD Başkanı'nı'ırkçı' diye tanımlamayacağını, ama Trump'ta beyaz üstünlüğü kompleksi bulunduğunu ve GOP'un da beyaz yanlısı siyasi gündemle işlediğini anlatan Cheadle, "Trump yönetiminin ve GOP'un siyahlarla diğer renkli insanlara muamelesinden bıkıp usandım" diyerek şöyle devam etti:

"Başkan Trump beyazlara tanınan ayrıcalıklara en dibine kadar batmış zengin bir adam. Cumhuriyetçiler hiçbir konuda onunla yüzleşip hesaplaşamaz, çünkü çok koyunlar ve pozisyonlarını, ellerindeki gücü kaybetmekten korkuyorlar."

"Yaptığı atamalara bakıyorsunuz: Beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz, beyaz... Başka hiç kimseye fırsat vermiyor, çünkü beyazların üstün olduğuna inanıyor, nokta."

Kongre'ye seçilmek için kürtaj karşıtı, silah yanlısı bağımsız adaylık açıklayan Cheadle, Trump tarafından Kasım 2016 başkanlık seçimleri için yürüttüğü kampanyayla ırkçılık eleştirilerinin odağındayken 'keşfedilmişti'.

'Trump, Haziran 2016'da Kaliforniya eyaletinin Redding kentindeki mitinginde Cheadle'ı gösterip "Şuradaki benim Afrikalı Amerikalım'a bakın. Ona bakın. Sen en büyük müsün" demişti.

O zaman bu sözleri hakaret olarak almadığını ve gülüp geçtiğini söyleyen siyah siyasetçi, "Ama bugün o zamana göre daha eleştirel bakıyorum. Çünkü bugün o sözleri ne amaçla söylediğini merak ediyorum, siyasi kazanım mı, dikkat çekmek mi" dedi.