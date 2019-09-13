ABD'li komutan, Suriye’de asker sayısının artırılacağı haberini yalanladı

Daha önce New York Times gazetesi, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye’yle ortak devriye faaliyeti için bu ülkeye 150 asker göndermeye hazır olduğunu iddia etmişti.

Ancak McKenzie, devriye faaliyetinin ek güç gerektirmediğini açıkladı.

Reuters’in haberine göre Bağdat’ta bulunan ABD’li general, “Bu devriye faaliyetini hayata geçirmek için sahadaki varlığımızı artırmayacağız” dedi. Bununla birlikte komutan, Suriye’de halihazırda yaklaşık bin kişi olan asker sayısının birliklerin rotasyonu kapsamında değişebileceğini de sözlerine ekledi.

McKenzie, “Türklerle birlikte devriye faaliyeti gerçekleştireceğiz ve bunu mevcut sayı kapsamında başaracağız. Aynı zamanda bu sayıyı zamanla azaltma fırsatını da aktif olarak arayacağız” ifadelerini kullandı.