WSJ: Trump, Sisi için 'Nerede benim favori diktatörüm' dedi

ABD Başkanı Trump'ın, G-7 Zirvesi kapsamında görüşme yapacağı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi beklediği sırada, "Nerede benim favori diktatörüm" dediği iddia edildi.

The Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesinde gerçekleşen ikili görüşme öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi'yi beklerken herkesin duyabileceği bir sesle "Nerede benim favori diktatörüm?" dedi.

Olaya tanık olan bir kişinin iddiasına göre, Mısırlı yetkililerin de duyduğu bu ifadeler sessizlikle karşılandı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Trump'ın 'sorusunu' duyup duymadığı ise anlaşılamadı. Beyaz Saray, konuya ilişkin açıklama yapmazken, Mısırlı yetkililere ise ulaşılamadı.

İki lider, Fransa’da düzenlenen 45’inci G7 Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. Trump, görüşmede Mısır’la çok büyük bir ticaret anlaşması planladığını açıklamıştı.