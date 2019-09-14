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04:04 14 Eylül 2019
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    ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian

    'Türkiye, NATO içinde inanılmaz derecede önemli' diyen ABD'li komutan Harrigian: İncirlik bizim için stratejik bir yer

    © AP Photo / Kamran Jebreili
    ABD
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    ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian, “Türkiye, ittifak içinde inanılmaz derecede önemli bir ortak olmaya, biz de NATO müttefiki olarak Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz” dedi. 

    Harrigian, New York Yabancı Basın Merkezi’nde (FPC) ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik soruları cevapladı.

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    © REUTERS / UMIT BEKTAS
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    Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma füzeleri ve NATO üyeliği konusundaki sorular üzerine Harrigian, şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye, ittifak içinde inanılmaz derecede önemli bir ortak olmaya, biz de NATO müttefiki olarak Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz. ABD perspektifinden açıkça, biz NATO ile koordineli bir şekilde S-400’ün ne olduğu hakkında konuştuk. Bu zorlukları olan ve kısa vadede, S-400’ün Türkiye’de faaliyet göstermesine yer olmadığını kabul ederek yolumuza devam etmek zorunda kalacağımız bir problem.” 

    NATO üyesi olan Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Harrigian, özellikle askeri açıdan iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin çok güçlü olduğunu vurguladı.

    İncirlik Üssü
    © Fotoğraf : DHA
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    Harrigan, “Yolumuzda her zaman üzerinde çalışmak zorunda kalacağımız gerginlikler olacak, ama Türk ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların çok sağlam olduğu konusunda sizi temin ederim. Güçlü bir ilişkimiz var.” diye konuştu.

    'TAKIMI BİR ARAYA GETİRMEYİ BAŞARDIK'

    Suriye’de ABD-Türkiye ortaklığındaki güvenli bölge ve ortak devriyeler üzerine bir soruya da Harrigian, “Bunu çok kısa bir süre içinde bir araya getirmemizin kolektif ekibe bir hediye olduğunu düşünüyorum.” yorumunu yaptı.

    Harrigian, şöyle devam etti: “Bildiğiniz gibi, tipik olarak ayrıntıları ve çevreyi anlamak için oldukça önemli bir zaman gerekiyor. Fakat ABD ve Türkiye olarak, önemini kabul ettiğimiz alanlarda birleşmek için ilerleme kaydetmemiz gerektiğini anlamış olduk. Karmaşık ve zor bir ortamda doğal olarak uyuşmazlıklar da bulunuyor. Nerede faaliyet göstereceğimiz ve nasıl çalışacağımız hususunda ortak bir anlayışa sahip olduğumuzdan emin olmalıydık ve bu zaman alıyor. Ancak, vurguladığım gibi, takımı bir araya getirmeyi başardık.” 

    'İNCİRLİK İNANILMAZ DERECEDE ÖNEMLİ'

    © Fotoğraf : Twitter
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    İncirlik üssü konusunda ise iki ülke arasında örnek bir çalışma sergilendiğine işaret eden Harrigian, “İncirlik bizim için stratejik bir yer, inanılmaz derecede önemli ve orada Türk ortaklarımızdan olağanüstü destek alıyoruz.” dedi.

    Harrigian, İncirlik’i yıllar süren çalışma ve güven sonucunda önemli ilişkilerin oluşturulduğu bir yer olarak tanımlayarak, “Bunun dünyamızda olan diğer şeylerin içinde kaybolmaması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

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    Etiketler:
    Türkiye-NATO ilişkileri, ABD-Türkiye ilişkileri, İncirlik Hava Üssü, İncirlik Üssü, İncirlik Üssü, Jeffrey L. Harrigian, NATO, Türkiye, ABD
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