Kanada'da silahlı saldırı: En az 1 ölü, saldırgan aranıyor

Kanada'nın Toronto kenti yakınlarındaki Mississauga'da silahlı bir saldırganın en az 20 el ateş etmesi sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de vurulduğu bildirildi.