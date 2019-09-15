Kaza yapan küçük uçaktaki yolcuların mucize kurtuluşu kameralara böyle yansıdı

ABD’nin Florida Eyaleti’ndeki Boca Raton şehrinin havalimanında küçük bir uçak kaza yaptı. Pistten çıkan uçak neredeyse bir adamı eziyordu.

WPTV televizyonunun aktardığına göre olay 11 Eylül Çarşamba günü meydana geldi. Piper PA-28 uçağı sert iniş gerçekleştirdiği an bir hangar çalışanı çöp torbalarını arabaya yüklüyordu.

Uçak, havalandıktan kısa süre sonra bir arıza yüzünden havalimanına geri dönmek zorunda kaldı. Piper PA-28 düştükten sonra yerde sürüklenerek tel duvarın bir bölümünü yıkıp geçti. Adam, üzerine gelen uçağı zamanında gördü ve çarpmaya ramak kala önünden çekilmeyi başardı.

Uçak neredeyse paramparça oldu ama içindeki iki kişi hayatta kaldı.