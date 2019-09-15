ABD Donanması'nın hızlı sefer gemisi Karadeniz’e girdi

Boğazlardaki gemi trafiğini takip eden Boshphorus Observer tarafından aktarılan gelişmeye göre ABD Donanması'na ait USNS Yuma adlı hızlı transfer gemisi Karadeniz'e giriş yaptı.

USNS Yuma bu yıl üçüncü kez Karadeniz’e giriş yapmış oldu.

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ — Yörük Işık (@YorukIsik) September 14, 2019

​USNS Yuma, Spearhead sınıfı hızlı sefer gemisi olarak askeri birliklerin, yüklerin ve M1 Abrams tankları da dahil olmak üzere askeri araçların hızlı bir şekilde transfer edilmesi, ayrıca insani kurtarma operasyonların yapılması için kullanılıyor.

Silah olarak 4 adet M2 ağır makineli tüfeğin bulunduğu geminin güvertesinde CH-53E Super Stallion helikopteri de bulundurulabiliyor.

RUSYA: KARADENİZ’E GİREN ABD GEMİSİ TAKİBE ALINDI

Diğer yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Karadeniz Filosu’nun Karadeniz’e giren ABD’nin USYS Yuma adlı hızlı transfer gemisini takibe aldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, "Karadeniz Filosu, 14 Eylül 2019 tarihinde Moskova saatiyle yaklaşık 17:30’da (TSİ ile aynı) Karadeniz’e giren ABD Donanması’na ait USYS Yuma hızlı transfer gemisini takibe aldı" dendi.

Açıklamada ayrıca Amerikan gemisinin aralıksız olarak takip edildiği kaydedildi.