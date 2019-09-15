ABD’li senatörden ‘İran’ın petrol rafinerilerine saldırı’ önerisi

Graham, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İran provokasyonlarını sürdürür ya da nükleer zenginleştirmeyi arttırırsa, ABD için bu ülkenin petrol rafinerilerine saldırı seçeneğinin masaya yatırılmasının zamanı geldi. İran, örneğin rejime güçlü bir darbe indirecek, petrol rafinerilerine yönelik saldırı gibi daha reel sonuçlarla karşılaşmadıkça kötü davranışlarına son vermeyecek” ifadelerini kullandı.
It is now time for the U.S. to put on the table an attack on Iranian oil refineries if they continue their provocations or increase nuclear enrichment.— Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) September 14, 2019
İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade ise ABD’nin iki üssünün ve Ortadoğu’da bulunan bir askeri gemisinin İranlı askerlerin hedefinde olduğu ve askeri eylemler halinde vurulacağı konusunda uyardı.
ARAMCO PETROL TESİSİNE SALDIRI
Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.
Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
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