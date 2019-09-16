ABD Savunma Bakanı Esper: Suudi Arabistan'a yönelik saldırı 'emsalsiz'

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan'da Aramco'ya ait petrol tesislerine yönelik saldırılar hakkında konuştu. Esper, saldırıların 'emsalsiz' olduğunu ifade etti.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan ve devlet petrol şirketi Aramco'ya ait petrol tesislerine yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.

Saldırıları 'emsalsiz' olarak nitelendiren Esper, ABD'nin müttefikleriyle birlikte 'İran tarafından baltalanan uluslararası korumak için çalıştığını' belirtti.

Esper, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı liderliğiyle birlikte Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ı durum hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

Diğer yandan Esper, hafta sonu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Irak Savunma Bakanı'yla görüştüğünü dile getirdi.