ABD Savunma Bakanı Esper: Suudi Arabistan'a yönelik saldırı 'emsalsiz'

Saldırıları 'emsalsiz' olarak nitelendiren Esper, ABD'nin müttefikleriyle birlikte 'İran tarafından baltalanan uluslararası korumak için çalıştığını' belirtti.
Esper, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı liderliğiyle birlikte Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'ı durum hakkında bilgilendirdiğini söyledi.
Diğer yandan Esper, hafta sonu Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Irak Savunma Bakanı'yla görüştüğünü dile getirdi.
This weekend I spoke with the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia, Mohammad bin Salman, and Iraqi Minister of Defense al-Shammary about the recent attack on Saudi Arabian oil facilities.— Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) September 16, 2019
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