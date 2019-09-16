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23:28 16 Eylül 2019
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    ABD, Suudi petrl devi Aramco'nun iki tesisinde 19 noktanın vurulduğu ve saldırıların batı-kuzey-batı yönünden geldiğine dair uydu görüntüleri yayımladı.

    Aramco saldırısına dair uydu görüntüleri yayımlayan Washington: Geliş yönü Yemen değil, İran'ın işi olduğuna şüphe yok

    © REUTERS / Handout .
    ABD
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    The New York Times, ABC ve Reuters'e konuşan Trump yönetiminden yetkililer, Suudi Arabistan'ın doğusundaki iki petrol tesisine yönelik saldırıların yönü ve çapının, Husi işi olmadığına işaret ettiğini söyledi. ABD'li yetkililer, "İran'ın sorumlu olduğuna şüphe yok. Ne derseniz deyin, başka aday yok" iddiasında bulundu.

    Mark Esper
    © AP Photo / Manuel Balce Ceneta
    ABD Savunma Bakanı Esper: Suudi Arabistan'a yönelik saldırı 'emsalsiz'
    Suudi petrol şirketi Aramco'ya saldırı petrol üretiminin yüzde 50 oranında düşüp 5.7 milyon varil azalmasına ve petrol fiyatlarının 28 yılın zirvesini görmesine neden olurken, suçlamalar havada uçuşuyor. 

    'ELİMİZDE KANIT VAR' İDDİASI

    ABD yönetimi, Aramco'nun iki tesisine düzenlenen saldırılarla ilgili uydu görüntüleri yayımlayıp bunların gerisinde İran'ın olduğu savlarını doğrulayan kanıtlar bulunduğunu ileri sürdü. 

    Yemen'de Mart 2015'te yönetimi ele geçiren Şii Husilerin üstlendiği saldırılarla ilgili ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo doğrudan Tahran'ı suçlamış, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi ise şu yanıtı vermişti:

    Yemen'e saldıran Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun sözcüsü Albay Turki el Maliki, Aramco saldırılarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyip İran'ı sorumlu tuttu.
    © REUTERS / STRINGER
    Suudi ordusu: Aramco İran silahlarıyla vuruldu, saldırının kaynaklandığı yer Yemen değil

    "Suudi petrol tesislerine saldırıların arkasında İran'ın eli iddiası, azami yalandır. Amerikalılar, İran'a karşı azami baskı politikasında başarılı olamadıkları için azami yalan politikasını benimsedi. Pompeo'nun böyle kör ve sonuçsuz suçlama ve ifadeleri, diplomatik açıdan anlaşılmaz ve anlamsızdır."

    'YEMEN'İN TERSİ YÖNDEN'

    Ancak The New York Times, ABC ve Reuters'e konuşan Trump yönetiminden yetkililer, Suudi Arabistan'ın doğusundaki iki tesise yönelik saldırıların yönü ve çapının Husilerin işi olduğuna şüphe düşürdüğünden söz etti. 

    Sana-Husiler
    © REUTERS / Khaled Abdullah
    Husiler, Suudi petrol şirketi Aramco'yu yeniden vurmakla tehdit etti

    ABD'li yetkililer, saldırıların tam tersi yönden geldiğini sandıklarını, bunun da Yemen'den ziyade İran'dan kaynaklanmış olabileceği ve güdümlü füzelerle düzenlenmiş olabileceği anlamına geldiğini söyledi. 

    Saldırılar nereden kaynaklanırsa kaynaklansın İran'ın sorumlu olduğuna inandıklarını dile getiren yetkililer, "İran'ın sorumlu olduğuna şüphe yok. Ne derseniz deyin, bundan kaçış yok. Başka aday yok" dedi. 

    Buna göre tesislerde 19 vuruş noktası ve saldırıların batı-kuzey-batı yönünden geldiği saptandı, oysa Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölge Aramco tesislerinin güneybatısında kalıyor. Saldırılarda hem insansız hava araçları (İHA) hem de güdümlü füzeler kullanıldı, ama hepsi dünyanın en büyük petrol işleme tesisi Abkaik ile Hurais petrol yatağındaki hedeflerine isabet kaydedemedi. 

    BM'DEN 'BÖLGESEL SAVAŞ' UYARISI

    Suudi Arabistan'da petrol tesislerine drone ile saldırı
    © REUTERS /
    İngiltere: Suudi Arabistan'a dönük saldırı küresel petrol arzını aksatma girişimi

    Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen Temsilcisi Martin Griffiths, bugün Güvenlik Konseyi'ne hitabında, saldırının gerisinde kimin bulunduğunun tamamen net olmadığını, ama bölgesel çatışma çıkma riskini artırdığını söyledi. 

    ABD Enerji Bakanı Rick Perry de İran'ı 'küresel ekonomi ve küresel enerji piyasalarına saldırmakla' suçladı.

    Yemen 4.5 yıldır aralıksız süren koalisyon saldırıları altında yıkım, katliam, salgın hastalık ve açlıktan kırılırken, Husiler de Suudi Arabistan'a yönelik roket, füze ve İHA saldırılarını tırmandırdı.

    'IRAK'TAN HAVALANAN İRAN İHA'LARI VURDU'

    İran petrol
    © REUTERS / RAHEB HOMAVANDI
    ABD’li senatörden ‘İran’ın petrol rafinerilerine saldırı’ önerisi

    Bu arada Katar bağlantılı olduğu ileri sürülen Middle East Eye (MEE), Aramco saldırılarını Irak'tan havalanan İran İHA'larının düzenlediğini iddia etti. Haberde bunun ABD ve Suudi Arabistan'ın desteğiyle İsrail'in Irak'ta Haşdi Şabi'ye düzenlediği İHA saldırılarına misilleme olduğu ileri sürüldü. 

    'DSG BÖLGESİNDEN KALKAN İSRAİL İHA'LARININ HAŞDİ ŞABİ'Yİ VURMASINA MİSİLLEME'

    MEE'ye bkonuşan üst düzey bir Iraklı istihbarat yetkilisi, Suudi bakan Tamer el Sabhan'ın haziranda YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) ziyaret ettiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

    "Son saldırının iki sebebi var: Biri, İran'ın ABD ile müttefiklerine İran'ı kuşatmaya devam ettikleri müddetçe bölgede kimsenin istikrarının olamayacağına dair mesajı."

    ABDULKADİR HACIOĞLU-AW782238
    Irak, İsrail'in Haşdi Şabi'ye yönelik saldırılarını kınadı

    "İran'ın ikinci ve daha doğrudan sebebi ise DSG denetimindeki bölgeden İsrail'in kaldırdığı İHA'ların Irak'taki Haşdi Şabi üslerine düzenlediği saldırıların intikamını almak."

    "İsrail'in bu İHA saldırıları, Suudi kraliyeti tarafından desteklendi ve finanse edildi. Bu yüzden öncekiler daha sembolik ve daha az zarar verirken sonuncusu çok yıkıcı oldu."

    Bunun üzerine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'den Aramco'ya saldırmak için Irak topraklarının kullanıldığı iddialarına yalanlama geldi.

    IRAK BAŞBAKANI YALANLADI, 'POMPEO DA TEYİT ETTİ' DEDİ

    Haşdi Şabi
    © AA /
    Fetih Koalisyonu: Irak'ta Haşdi Şabi'ye saldırılar savaş ilanıdır
    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyuran Irak Başbakanı, Washington'ın elinde Irak topraklarının kullanıldığı iddiasına karşı Bağdat'ın yalanlamasını teyit eden istihbarat olduğunu duyurdu.  

    Abdulmehdi şu açıklamayı yaptı: "ABD Dışişleri Bakanı, ellerindeki istihbaratın, Irak hükümetinin Aramco'ya saldırı düzenlenmesi için topraklarının kullanılmadığına dair açıklamasını teyit ettiğini söyledi."

    Irak Halk Seferberlik Güçleri (Haşd Şabi), 2014'te tüm Irak'ı ele geçirme noktasına gelen IŞİD'le savaş için İran'ın desteğiyle Şii ağırlıklı milis gücü olarak kuruldu, daha sonra Irak Silahlı Kuvvetleri bünyesine dahil edildi. 

    Etiketler:
    İsrail, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Adil Abdulmehdi, Haşdi Şabi, Irak, Middle East Eye, Husiler, Aramco, İran, Yemen, Suudi Arabistan, ABD, Trump yönetimi, Reuters, ABC, The New York Times (NYT)
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