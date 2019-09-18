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13:31 18 Eylül 2019
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    Trump yönetiminden İran'a vize engeli: Ruhani ile Zarif, BM Genel Kurulu'na katılamayabilir

    © AFP 2019 / HO
    ABD
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    Trump yönetiminin hala vize vermemesi nedeniyle İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in salı günü New York'ta başlayacak BM Genel Kurulu'na katılamayabileceği ve kürsüden uluslararası topluma seslenemeyebileceği belirtildi. 

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © AP Photo /
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    Uluslararası toplumu tarafsız şekilde kucaklaması gereken Birleşmiş Milletler'in (BM) ABD'nin New York kentinde merkezli olması, evsahibi süper gücün siyasi çıkarlarına alet olduğu tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi.  

    Washington ile Riyad'ın Suudi petrol devi Aramco'ya yönelik saldırılardan Tahran'ı sorumlu tutmasının gölgesinde salı günü toplanacak BM Genel Kurulu'nda bu kez İran yerini alamayabilir. 

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in BM Genel Kurulu'na katılması ve kürsüden uluslararası topluma seslenmesinin tehlikede olduğu haberi geldi.

    © REUTERS / Khalid Al-Mousily
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    Zira devlet ajansı IRNA, Trump yönetiminin birkaç saat içinde vize vermemesi halinde İran heyetinin New York ziyaretinin iptal edilebileceğini duyurdu. 

    Geleneksel yıllık BM Genel Kurulu toplantıları için ilk İran heyetinin henüz yola çıkamadığını, çünkü ABD vizesi alamadıklarını aktaran IRNA, normalde Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in cuma, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de pazartesi günü New York'a gitmesi gerektiğini kaydetti. 

    ABD vizelerinin hala verilmemesi, cumartesi günü Suudi devletinin petrol şirketi Aramco'nun iki tesisine düzenlenen saldırılar sonucunda Suudi petrol üretiminin yarı yarıya düşmesi ve petrol fiyatlarının son 28 yılın zirvesini görmesi sonrasında geldi. 

    İran bayrağı
    © REUTERS / Morteza Nikoubazl
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    Mart 2005'ten beri Suudi liderliğindeki koalisyonun saldırıları altında 'soykırım' diye nitelenen şartlarda ölüm kalım mücadelesi veren Yemen'deki Şii Husilere bağlı Silahlı Kuvvetler sorumluluğu üstlenmişti. 

    Ancak ABD'li ve Suudi yetkililer, İran'ı suçlamakta sözbirliği etti.

    Oysa bu gelişmelerin öncesinde, ağustos ayının sonunda düzenlenen G7 zirvesiyle birlikte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un arabuluculuğunda ABD Başkanı Donald Trump ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin BM Genel Kurulu'nda başbaşa görüşmesi gündeme gelmişti.

    Dün İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD ile hiçbir zaman doğrudan yüz yüze görüşme gerçekleştirilmeyeceği, ancak 2015 tarihli nükleer anlaşmaya dönerse Washington'la çok taraflı görüşmeler yürütülebileceği restini çekti. 

     

    Etiketler:
    Vize, Cevad Zarif, Hasan Ruhani, BM Genel Kurulu, Suudi Arabistan, İran, New York, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
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