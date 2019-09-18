Trump, İran yaptırımlarını artırmaya hazırlanıyor

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Ticaret Bakanı'na İran'a yönelik yaptırımların önemli miktarda artırılması için az önce talimat verdim" ifadesini kullandı.
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ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilim, Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya düzenlenen saldırıların ardından artmıştı. ABD, bu saldırıların arkasında İran'ın olduğunu öne sürmüştü.
I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019
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