Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na Robert O'Brien'ı getirdi

ABD Başkanı Donald Trump, görevden aldığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yerine Robert O'Brien'ı getireceğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak, şu anda Dışişleri Bakanlığında, Başkanlık Rehine İşleri Özel Temsilciliği görevini gayet başarılı bir şekilde yürüten Robert C. O’Brien'ı getireceğimi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

O'Brien ile uzun süredir çalıştığını belirten Trump, "Muhteşem bir iş çıkaracak" yorumunu yaptı.

I am pleased to announce that I will name Robert C. O’Brien, currently serving as the very successful Special Presidential Envoy for Hostage Affairs at the State Department, as our new National Security Advisor. I have worked long & hard with Robert. He will do a great job! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2019

Donald Trump, ​uzun süredir özellikle İran ve Venezuela konusunda anlaşmazlık yaşadığı belirtilen Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı geçen hafta görevden almıştı.

NTV Washington Temsilcisi Hüseyin Günay da, söz konusu atamayla ilgili olarak şunları söyledi:

"Trump’ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien Türkiye’yi Rahip Brunson’un tutukluluğu sürecinden tanıyor. O’Brien, Brunson’un tutuklu kalmasının kabul edilmez ve müttefikliğe sığmayan bir davranış olduğunu söylemişti."

Trump’ın yeni ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien Türkiye’yi Rahip Brunson’un tutukluluğu sürecinden tanıyor.



O’Brien, Brunson’un tutuklu kalmasının kabul edilmez ve müttefikliğe sığmayan bir davranış olduğunu söylemişti. — Hüseyin Günay (@huseyingunayDC) September 18, 2019

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