Seçimlerde geriye düşen Netanyahu, BM Genel Kurulu'na katılmayacak

Netanyahu'nun BM Genel Kurulu ziyaretinde ABD Başkanı Donald Trump ile de bir araya gelmesi bekleniyordu.
Trump ile Netanyahu cumartesi günü telefonda görüşmüş ve ABD Başkanı sosyal medyadan yaptığı açıklamada BM Genel Kurulu açılışında Netanyahu ile bir araya geleceğini belirtmişti.
İsrail basınında dünkü genel seçimlerde partisi Likud'un geriye düşmesi nedeniyle Netanyahu'nun ziyaretini iptal ettiği yorumlarına yer verildi.
NETANYAHU ÇOĞUNLUĞU BULAMADI
İsrail Merkez Seçim Komitesi'nin dünkü seçimlere ilişkin en son paylaştığı veride şu ana kadar oyların yüzde 90'nın sayıldığı ifade edildi.
Tüm oyların sayılmasının ne zaman sona ereceği henüz bilinmezken, son verilere göre Mavi-Beyaz 32, Likud ise 31 milletvekilini meclise gönderdi.
Ayrıca Netanyahu'nun partisi Likud'un önderliğindeki sağ partilerden oluşan blokun milletvekili sayısı da 56'dan 55'e düştü.
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