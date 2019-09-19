O dünyayı, yaşıtları da onu koruyor: Fotoğrafçılara karşı Greta Thunberg'e kalkan oldu

İklim krizine karşı başlattığı mücadeleyle dünya çapında milyonları etkileyen 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg’i ABD’de medyanın ilgisinden yaşıtları ‘korudu’. Genç bir çocuk Greta’ya kalkan olarak fotoğrafçıları engelledi.

İklim krizine dikkat çekmek amacıyla ABD'de bulunan Greta Thunberg, Capitol Hill’de katıldığı bir etkinlikte medyanın ilgi odağı oldu.

Young boy shields Greta Thunberg from photographers on Capitol Hill – video https://t.co/82GoIQZloH — The Guardian (@guardian) September 18, 2019

​Genelde utangaç olan Thunberg’in fotoğraflarını çekmek için yarışan gazetecilere ise yine genç bir çocuk engel olmak istedi. Thunberg ile gazeteciler arasına geçerek genç kıza adeta kalkan olan genç çocuk kahkahalara neden oldu.

Greta Thunberg, İsveç'te her cuma okul grevine gidip iklim değişikliğiyle mücadele eylemi yaparak 150'den fazla ülkede milyonlarca kişiye bu yolda esin kaynağı oldu.

Birleşmiş Milletler iklim zirvesi için gittiği ABD'de Kongre’ye de hitap eden Thunberg, "Övgüleriniz size kalsın, ne kadar esin verici olduğumuzu söylemek için bizi çağırmayın, yeterince çaba göstermiyorsunuz" sözleriyle siyasetçileri azarladı.

Thunberg, ABD’deki temasları kapsamında eski Başkan Barack Obama ile de bir araya geldi.