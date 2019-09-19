O dünyayı, yaşıtları da onu koruyor: Fotoğrafçılara karşı Greta Thunberg'e kalkan oldu

İklim krizine dikkat çekmek amacıyla ABD'de bulunan Greta Thunberg, Capitol Hill’de katıldığı bir etkinlikte medyanın ilgi odağı oldu.
Young boy shields Greta Thunberg from photographers on Capitol Hill – video https://t.co/82GoIQZloH— The Guardian (@guardian) September 18, 2019
Genelde utangaç olan Thunberg’in fotoğraflarını çekmek için yarışan gazetecilere ise yine genç bir çocuk engel olmak istedi. Thunberg ile gazeteciler arasına geçerek genç kıza adeta kalkan olan genç çocuk kahkahalara neden oldu.
Birleşmiş Milletler iklim zirvesi için gittiği ABD'de Kongre’ye de hitap eden Thunberg, "Övgüleriniz size kalsın, ne kadar esin verici olduğumuzu söylemek için bizi çağırmayın, yeterince çaba göstermiyorsunuz" sözleriyle siyasetçileri azarladı.
Thunberg, ABD’deki temasları kapsamında eski Başkan Barack Obama ile de bir araya geldi.
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