Kapıya sıkışan şemsiye yüzünden çalışanlar günlerce ofise giremedi: Sorunu çözmek için sosyal medya seferber oldu

Kapının fotoğrafını paylaşan Neeraj Agrawal isimli bir Twitter kullanıcısı "Ofisteki bir şemsiyenin düşerek kapıyı sıkıştırması üzerine arkadaşım WeWork ofisi kilitlenmiş durumda. Bu durum iki gündür böyle, kimse nasıl çözüleceğini bilmiyor" ifadelerini kullandı.
My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.— Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) September 17, 2019
No one can figure it out. It’s been like this for 2 days. pic.twitter.com/ggaUkgYRFR
Paylaşımını çok sayıda kişinin yanıtladığını belirten Agrawal, "Durumu nasıl düzelteceğim konusunda sayısız insan bana tavsiyelerde bulundu ancak hiçbiri işe yaramadı. Ancak kendi önerileri konusunda çok ısrarcıydılar" dedi.
Kapının açılabilmesi için yapılan önerilerde ise 'camda bir delik açmak', 'kablo yardımıyla şemsiyeyi ittirmek' veya 'yan duvarı delmek' giib seçenekler yer aldı.
Ancak, Vice'a konuşan ofis çalışanlarından Mike Ponticelli'ye göre, önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramadı.
Ponticelli, "Önerileri için herkese teşekkür ediyorum ancak hiçbiri işe yaramadı. Hiçbir hesabın işe yaramadığı bir durumdu" ifadelerini kullandı.
Yaşanan problem ise, ortak ofis firması WeWork'un bir çalışanı tarafından tavanın delinmesi ve şemsiyenin bir kabloyla çekilmesiyle çözüldü.
WeWork ise, konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.
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