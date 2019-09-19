Kapıya sıkışan şemsiye yüzünden çalışanlar günlerce ofise giremedi: Sorunu çözmek için sosyal medya seferber oldu

ABD'de bir ofiste, içeride bulunan şemsiyenin devrilerek kapıyı sıkıştırması sonucunda çalışanlar günlerce içeri giremedi. Çalışanlardan birinin durumu sosyal medyadan paylaşması üzerine ise çok sayıda kullanıcı sorunun çözümünü bulmak için seferber oldu.

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan bir ortak ofis çalışanları, ofisin içinde ve kapının yakınında bulunan şemsiyenin devrilerek kapıyı sıkıştması üzerine dünlerde içeri giremediler.

Kapının fotoğrafını paylaşan Neeraj Agrawal isimli bir Twitter kullanıcısı "Ofisteki bir şemsiyenin düşerek kapıyı sıkıştırması üzerine arkadaşım WeWork ofisi kilitlenmiş durumda. Bu durum iki gündür böyle, kimse nasıl çözüleceğini bilmiyor" ifadelerini kullandı.

My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.



No one can figure it out. It’s been like this for 2 days. pic.twitter.com/ggaUkgYRFR — Neeraj K. Agrawal (@NeerajKA) September 17, 2019

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Agrawal'ın paylaşımının yayılması üzerine ise çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, sorunun çözümü için önerilerde bulundu.

Paylaşımını çok sayıda kişinin yanıtladığını belirten Agrawal, "Durumu nasıl düzelteceğim konusunda sayısız insan bana tavsiyelerde bulundu ancak hiçbiri işe yaramadı. Ancak kendi önerileri konusunda çok ısrarcıydılar" dedi.

Kapının açılabilmesi için yapılan önerilerde ise 'camda bir delik açmak', 'kablo yardımıyla şemsiyeyi ittirmek' veya 'yan duvarı delmek' giib seçenekler yer aldı.

Ancak, Vice'a konuşan ofis çalışanlarından Mike Ponticelli'ye göre, önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramadı.

Ponticelli, "Önerileri için herkese teşekkür ediyorum ancak hiçbiri işe yaramadı. Hiçbir hesabın işe yaramadığı bir durumdu" ifadelerini kullandı.

Yaşanan problem ise, ortak ofis firması WeWork'un bir çalışanı tarafından tavanın delinmesi ve şemsiyenin bir kabloyla çekilmesiyle çözüldü.

WeWork ise, konuyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmadı.