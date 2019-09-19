Kevin Spacey'yi cinsel tacizle suçlayan masaj terapisti dava başlamadan yaşamını yitirdi

ABD’li oyuncu Kevin Spacey’nin 2016 yılında Malibu’daki evinde kendisini taciz ettiğini öne süren masaj terapistinin hayatını kaybettiği belirtildi. Spacey’nin avukatlarının mahkemeye yaptığı başvuru üzerine ölüm haberinin duyulduğu kaydedildi. Ölümle ilgili bilinen tek detayınsa ‘yakın zamanda gerçekleştiği’ olduğu ifade edildi.

Adı açıklanamayan masaj terapisti, şirketi tarafından Spacey’nin evine gönderildiğini, burada da ünlü aktörün kendisinden cinsel organına dokunmasını talep ettiğini ve kendisini öpmeye çalıştığını iddia ediyordu. Masör, aktöre cinsel saldırı, cinsiyete dayalı şiddet, saldırı ve hakaret gibi suçlamalar yöneltiyordu.

Spacey ise, hakkındaki suçlamaları reddediyordu. O dönem bir video yayınlayan oyuncu, “Yapmadığım şeylerin bedelini kesinlikle ödemeyeceğim” demişti.

DAVANIN SEYRİ MERAK EDİLİYOR

Şikâyette bulunan masörün ölümüyle dosyanın nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor. Geçen yıl yapılan başvuru üzerine açılan dosya hakkındaki ön duruşmanın 2020’de görülmesi bekleniyordu.

Spacey’nin avukatları dosyanın düşmesi için başvuruda bulunurken, masörün avukatı ise karşı cepheyi ‘fırsatçılıkla’ suçladı ve adalet arayacaklarını söyledi.

Kevin Spacey hakkında bugüne kadar çok sayıda taciz iddiası gündeme geldi. İddiaları öne sürenler arasında Amerikalı aktör Anthony Rapp, ABD'li film yapımcısı Tony Montana gibi isimler var.

İddiaların ardından oyuncunun kariyeri düşüşe geçmişti. Netflix, aktörün popüler dizisi olan House of Cards’taki rolüne son vermiş, aktöre verilmesi planlanan Emmy ödülü de geri çekilmişti.