'Trump Türkiye'nin neden S-400 aldığını anladı, yaptırım uygulamayı düşünmüyor'

Üst düzey bir Türk yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin neden Rus yapımı S-400 füze savunma sistemi aldığını daha fazla anladığını ve konuyla ilgili olarak Ankara'ya yaptırım getirmesinin beklenmediğini belirtti.

ABD'li yetkili, Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Benim beklentim, bu (yaptırımların) uygulanmaması yönünde" dedi ve Trump'ın Ankara'nın tutumuyla daha fazla empati kurmaya başladığını söyledi. Yetkili ayrıca "(Trump) Bizi S-400'leri satın almaya götüren bütün süreci anladı" dedi.

ABD S-400'lerin NATO'nun savunma ağıyla uyumlu olmadığını ve Türkiye'nin satın almayı planladığı Lockheed Martin LMT.N yapımı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını savunuyor.

Beyaz Saray konuya ilişkin açıklama talebine yanıt vermedi.