'Büyük Birader' sizi izliyor: ABD, uzak mesafeden kimlik tespiti için İHA’ları casus kameralara dönüştürmeyi planlıyor

Kurum, drone’larla edinilen biyometrik araştırma verilerinden farklı açılardan, uzaktan çekilmiş verilere kadar, yüksek irtifa ve menzilde biyometrik kimlik tanımlama (BRIAR) teknolojisini geliştirmeye yönelik bir programda faydalı olacak her veriden yararlanmak istiyor.
Aynı zamanda, kimlik belirlemek adına yürüyüş biçimi gibi ayırt edici özelliklerin de kullanılması planlanıyor. Bu sayede yüzü net olarak görünmeyen bir bireyin, yalnızca yürüyüş şeklinden de kimliğinin belirlenmesi mümkün olacak. Söz konusu teknoloji, daha önce Çin tarafından test edilmişti.
Ancak bu teknolojinin asıl eksikliği, herhangi bir ani hareket ya da atmosfer türbülansı neticesinde görüntünün kaybedilebilecek olması. Yazıya göre, böyle bir durumda uzaktan çekildiği için düşük çözünürlükte olan bir görüntüden yüz algılama, onaylama ve kimlik tespiti yapmak gibi zorluklar kalıyor.
Söz konusu teknoloji üzerine kimi sosyal medya kullanıcıları, İngiliz yazar George Orwell’ın 1984 kitabına gönderme yaparak ‘büyük birader bizi izliyor’ ifadelerini kullandı.
IARPA kapsamında, yapay zekâ teknolojisiyle yüz tanıma cihazları geliştirilmişti. Söz konusu cihaz, yüzlerin üç boyutlu görüntüsünü yakalayarak bu veriyi JANUS isimli bir programla tanımlıyordu. Ayrıca çoklu gözetim sistemleri teknolojisiyle, kimliği belirlenen bir bireyin tüm şehir boyunca nereye gittiğinin takip edilmesi de mümkün olacak.
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